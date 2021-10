La star de ‘Alaskan Bush People’ se coupe un morceau d’elle-même en hommage au défunt père Billy Brown

La star d’Alaskan Bush People, Bear Brown, sera un peu différente dans l’épisode d’Halloween de ce week-end, mais pas à cause d’un costume. La star de Discovery Channel se fait couper les cheveux dans le nouvel épisode en hommage à son défunt père, Billy Brown. Billy est décédé le 7 février à 68 ans après avoir subi une crise au domicile familial de l’État de Washington.

Dans un clip de l’épisode du 31 octobre publié sur TVInsider, Bear, 34 ans, a expliqué que son père était la seule personne à avoir jamais coupé ses cheveux, donc se les faire couper maintenant est une décision difficile pour lui. « Quand j’étais enfant et même adolescent, j’aimais aller avec papa », a déclaré Bear à propos de sa coupe de cheveux. « Pour le moment, je ne peux pas aller avec lui, alors j’aimerais au moins envoyer un morceau de moi avec lui. » Ainsi, Bear a décidé de couper sa queue de cheval pour pouvoir l’envoyer à son père.

« Papa est le seul à m’avoir coupé les cheveux et mes cheveux ont toujours été très importants pour moi, en fait, et papa savait à quel point cela comptait pour moi », a poursuivi Bear. « Depuis que papa est décédé, c’est presque comme si je pouvais entendre sa voix dans le vent. » Bear a ensuite partagé avec les téléspectateurs ce qu’il dirait à son père s’il pouvait le voir maintenant. « Je veux juste dire à mon père que je l’aime beaucoup. Il me manque beaucoup. J’aimerais qu’il soit ici et j’essaierai d’être à la hauteur de lui autant que possible », a déclaré Bear. Les téléspectateurs verront davantage l’hommage de Bear lorsque l’épisode sera diffusé dimanche à 20 h HE sur Discovery. L’épisode sera également disponible sur Discovery+.

Après le début de la nouvelle saison d’Alaskan Bush People, Bear a assuré aux fans qu’honorer le patriarche de la famille était l’objectif principal de l’émission. « La nouvelle saison d’Alaskan Bush People consiste à honorer Da ! Il me manque à chaque instant de chaque jour », a écrit Bear le 18 septembre. découvrez la nouvelle saison d’Alaskan Bush People sur la découverte et la découverte+. »

Les funérailles de Billy ont été couvertes lors de la première de la saison le mois dernier, avec des discours émouvants de ses enfants. « Avec le recul, papa savait que son temps dans ce monde touchait à sa fin, et nous pouvons voir maintenant qu’il préparait un plan pour nous, nous préparant à réaliser la vision. Si seulement nous comprenions son plan plus tôt », a déclaré Snowbird. Elle a ajouté plus tard que leur vie est désormais « différente de tout ce que nous avons connu auparavant », mais ils ont promis de « ne jamais tromper » le combat de Billy pour « la liberté totale ».

Après la mort de Billy, Bear a partagé plusieurs autres déclarations émotionnelles sur sa page Instagram, dont une marquant la première Saint-Valentin sans son père. « Se souvenir de mon père! Je l’aime et il me manque beaucoup! Ma vie ne sera plus jamais la même sans lui! Je t’aime plus, [Dad], écrivait-il à l’époque.