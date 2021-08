La star de ‘American Pickers’ forcée de verrouiller les commentaires sur la photo de Mike Wolfe après les critiques des fans de Frank Fritz

La star américaine des Pickers, Danielle Colby, a récemment désactivé les commentaires pour les photos sur sa page Instagram. Colby permettait aux fans de partager leurs réflexions sur les publications, mais ce n’est plus le cas à la lumière de la sortie de Frank Fritz de la série. Dans un article du 2 août, Colby a clairement indiqué qu’elle soutenait toujours Mike Wolfe, qu’elle appelait son “meilleur ami et mon grand frère”. Colby est présente dans l’émission depuis ses débuts en 2010, alors qu’elle dirige le bureau du magasin d’archéologie antique de Wolfe et a souvent été vue en train de fournir des pistes à Wolfe et Fritz lorsqu’ils étaient sur la route.

On ne sait pas quand Colby a verrouillé les commentaires sur ses publications. Chaque nouveau message que Colby a publié depuis le 5 août n’a plus de fonction de commentaire, donc les fans ne peuvent qu’aimer les messages. La publication la plus récente sur laquelle les fans peuvent commenter date du 4 août, lorsque Colby a partagé une photo d’elle en train de nager. Colby est également revenu pour verrouiller les commentaires sur les publications entre le 8 juillet et le 2 août.

Colby a tenu à commenter publiquement la querelle entre Wolfe et Fritz jusqu’au 2 août, date à laquelle elle a publié une photo qu’elle a prise avec Wolfe lorsqu’ils étaient sur la route. “Retour sur la route avec mon meilleur ami et mon grand frère que je soutiens pleinement et que je soutiens. Merci pour la dernière décennie de plaidoyer envers moi-même et les autres sur le plateau”, a écrit Colby, faisant référence à Wolfe. “Je suis fier de la façon dont vous avez géré les 12 dernières années et j’ai hâte de passer encore de nombreuses années à rouler ensemble autour de cette grosse bille bleue.”

La star de History Channel a ensuite noté qu’elle était “vraiment attristée” de perdre Fritz dans la série et qu’elle était “incroyablement triste” pour ses récents combats. Colby a souligné que ses sentiments ne pouvaient pas être considérés comme un évangile, ajoutant qu’elle souhaitait que les choses se passent différemment. “Frank s’est fait tellement de peine qu’il a été difficile à regarder”, a-t-elle écrit. “J’espère vraiment que Frank recevra toute l’aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de malaise.”

Colby n’avait jamais prévu de s’exprimer, mais elle a dû le faire après avoir vu ses commentaires précédents sortir de leur contexte. Elle refuse également de faire des interviews avec les tabloïds. “Donc, si vous voulez savoir ce que je ressens. Voici exactement ce que je ressens. J’espère que tout le monde ira bien. J’espère que tout le monde continuera à s’aimer même dans les moments difficiles”, a conclu Colby.

La débâcle américaine des Pickers a commencé le 19 juillet, lorsque Fritz a déclaré au Sun qu’il n’avait pas parlé avec Wolfe depuis deux ans et a accusé Wolfe de ne jamais avoir tendu la main au cours de ses récents problèmes de santé. Quelques jours plus tard, Wolfe et History Channel ont publié une déclaration confirmant que Fritz ne serait plus dans l’émission. “Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi”, a déclaré Wolfe. “Le voyage que Frank, Dani (Danielle) et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, est venu avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. Frank va me manquer, juste comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage.”

Fritz a qualifié la déclaration de « taureaux— » et ne pensait pas qu’elle était authentique. “La déclaration de Mike était des taureaux, quelqu’un l’a écrite pour lui”, a-t-il déclaré au Sun dans une autre interview. «Nous n’avons jamais été amis à l’école primaire. Je ne crois pas qu’en dix ans il m’ait dit cinq belles choses, tu vois ? À moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous rions tous les deux.” Il a insisté sur le fait qu’il disait “la vérité à 100%” quand il a dit que Wolfe ne lui avait pas parlé depuis deux ans.”