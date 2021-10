La star de Angry Man Utd a demandé à ses coéquipiers de changer d’agent pour sécuriser la sortie

Les coéquipiers de Donny van de Beek à Manchester United lui auraient conseillé de changer d’agent dans le but de forcer le départ d’Old Trafford.

Le milieu de terrain de 35 millions de livres sterling a déclaré au représentant actuel Guido Albers qu’il n’avait plus besoin de ses services après un échange franc le week-end dernier, selon Sportsmail. Van de Beek avait espéré que son agent lui aurait assuré la fin de son cauchemar d’Old Trafford maintenant.

Cependant, sans qu’aucune décision ne soit prise, des conversations avec d’autres joueurs de United l’ont convaincu de nommer un nouveau représentant.

Le joueur de 24 ans a maintenant signé avec Ali Dursun, qui s’occupe également de Victor Lindelof, ainsi que son coéquipier hollandais Frenkie de Jong.

Van de Beek est désespéré de quitter Old Trafford, n’ayant effectué que quatre départs en Premier League sous Ole Gunnar Solskjaer depuis son arrivée d’Ajax à l’été 2020.

Sportsmail ajoute que des discussions avec Everton et Wolves ont récemment eu lieu au sujet d’un prêt en janvier. Cependant, il semble que Dursun cherche à obtenir une sortie permanente de son client.

Van de Beek n’a marqué qu’une seule fois en 39 apparitions avec les Red Devils.

Man Utd refroidit l’intérêt pour la cible managériale

Pendant ce temps, Man Utd a refroidi son intérêt pour une cible managériale en raison de ses immenses exigences de départ, selon un rapport.

Les chefs de club ont sondé les remplaçants potentiels d’Ole Gunnar Solskjaer cette semaine. Le Norvégien a été critiqué à la suite de la défaite 5-0 de ses rivaux de Liverpool.

Solskjaer et son personnel en coulisses ont été critiqués pour ne pas être à la hauteur du travail. Les joueurs de Man Utd ont également été critiqués, avec Paul Scholes suggérant que Paul Pogba ne devrait plus apparaître dans la bande du club.

Un certain nombre de managers bien connus ont été liés au travail de Solskjaer. Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, en fait partie. L’Irlandais du Nord a fait de Leicester de véritables prétendants au top quatre au cours des dernières saisons.

Erik ten Hag de l’Ajax est également à l’étude. Le joueur de 51 ans a reçu des éloges pour son style de jeu attrayant en Hollande.

Conte demandant la terre

Cependant, ce sont Antonio Conte et Mauricio Pochettino qui sont les premières cibles. Conte est un agent libre après avoir quitté l’Inter en mai. Il venait de les guider vers le titre de Serie A mais était déçu par l’idée du club de vendre des joueurs vedettes.

Pochettino est à la tête du PSG depuis le début de l’année. Cependant, l’ancien homme de Tottenham a toujours été attiré par la perspective de gérer Man Utd.

Le Daily Star fournit désormais une mise à jour sur la poursuite de la gestion. Ils affirment que Conte est moins susceptible de prendre le relais en raison de ses revendications salariales massives.

L’Italien veut un contrat à long terme d’une valeur de 18 millions de livres sterling par saison pour remplacer Solskjaer. Il a également l’intention d’amener une toute nouvelle équipe en coulisse à Old Trafford.

Cela signifierait que les Red Devils devraient se séparer d’entraîneurs tels que Michael Carrick et Mike Phelan. Cela coûterait une énorme somme d’argent à cause des compensations et déracinerait complètement les projets futurs du club.

