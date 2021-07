La star de ‘Anne with an E’ dit qu’elle a surmonté ses insécurités avec la série

«Quand vous avez 14 et 15 ans, vous n’êtes pas en sécurité. J’étais à la télé, donc tout le monde me jugeait. Je me suis perdu et j’avais beaucoup d’anxiété, mais jouer un personnage si fort, résistant et impitoyable m’a aidé à traverser ça. Anne a revitalisé la force en moi que je sentais avoir perdu”, a-t-elle assuré Amybeth McNulty à la publication.

L’actrice a reconnu qu’elle se sentait responsable de faire un excellent travail car elle savait que de nombreuses filles à travers le monde regardaient la série. “Nous voulions que les familles aient des conversations sur ce qu’elles avaient vu. Les jeunes filles le voyaient aussi, alors je me sentais comme si j’avais la grande responsabilité de dépeindre quelqu’un avec précision.”

A l’annonce de l’annulation d’Anne avec un E, l’actrice née en Irlande il y a 19 ans a précisé que la série n’aura pas de nouvelle saison.

«Nous avons pleuré, nous avons ri et c’était cet étrange processus de deuil de dire au revoir. Mais je pense que tout arrive pour une raison. Pour le moment, il n’y a pas d’intentions pour une nouvelle saison.”