La star de ‘Axed’ Hollyoaks, Sarah Jayne Dunn, parle de son avenir

La star de Hollyoaks, Sarah Jayne Dunn, a réfléchi à ce qui l’attend après qu’elle ait été » exclue » de la série à cause de son apparition dans OnlyFans.

L’actrice, qui incarne Mandy Richardson, a quitté le feuilleton de Channel 4 à cause d’un différend avec des patrons concernant son compte OnlyFans, un site de 18 ans et plus où les utilisateurs peuvent partager du contenu avec des fans derrière un paywall.

Elle a déclaré sur Good Morning Britain: “ L’idée était de lancer OnlyFans et de reprendre un peu de pouvoir et de contrôle sur mes images, ce que je crée, où je les mets et les mets sur la plate-forme.

‘J’y ai réfléchi longuement et sérieusement depuis quelques mois, beaucoup d’options différentes et OnlyFans, parce que c’est un site tellement bien établi et en fait, il fonctionne vraiment très bien…

» J’allais également le faire en parallèle de mon travail et ce n’est pas une décision que j’ai prise, mais c’est là que nous en sommes et je regarde vers l’avenir et où j’en suis et j’apprécie vraiment de tout contrôler et c’est vraiment stimulant .’

Sarah Jayne participe à des séances photo depuis des années et dit qu’elles la font se sentir « confiante » et « autonome ».

Elle a ajouté qu’elle pensait que le fait d’être sur OnlyFans protégerait en fait les jeunes téléspectateurs, car les images plus racistes ne seront accessibles qu’aux fans de 18 ans et plus et derrière un paywall sur le site.

Un porte-parole de Hollyoaks a déclaré Metro.co.uk: « Hollyoaks est un drame destiné aux jeunes avec de nombreux jeunes téléspectateurs, qui suivent notre casting de très près, à la fois dans le feuilleton et en dehors de celui-ci.

Sarah Jayne Dunn a quitté son rôle de Mandy dans Hollyoaks (Photo: Lime Pictures)

«Nous prenons très au sérieux notre responsabilité envers notre jeune public et, par conséquent, l’émission ne permet à aucun membre de la distribution Hollyoaks d’être actif sur certains sites Web de plus de 18 ans.

«Nous espérions pouvoir parvenir à une résolution avec Sarah qui lui permettrait de rester dans son rôle de Mandy, mais nous respectons son choix de continuer à produire du contenu sur OnlyFans.

« Au cours des quatre dernières années depuis son retour dans la série, son personnage hérité a fait partie intégrante de certaines de nos intrigues les plus importantes et nous serons très tristes de la voir partir. »

Sarah, 40 ans, a reçu beaucoup de soutien de la part des fans à la suite de l’annonce, des téléspectateurs indignés se rappelant comment Hollyoaks avait l’habitude de sortir des filles sexy et des calendriers de beaux mecs qui montraient des acteurs dans leurs sous-vêtements.

L’actrice de Mandy s’est tournée vers les réseaux sociaux, remerciant tout le monde pour leurs aimables paroles. « Merci pour votre soutien », a-t-elle écrit sur Instagram Stories.

Metro.co.uk a contacté Hollyoaks pour de plus amples commentaires.

