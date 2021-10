Elle entreprend son propre voyage d’amour.

La star de « Bachelor in Paradise » Tia Booth a trouvé l’amour avec un nouveau petit ami, Taylor Mock. Booth, 30 ans, a officialisé leur relation sur Instagram lorsqu’elle a mis en ligne un montage vidéo de la romance naissante du couple lundi.

« Je ne vais pas mentir – ça a été bien de garder ça pour moi, mais il est temps que vous le sachiez tous aussi », a-t-elle légendé le post.

Mock a également donné aux fans un aperçu intime de leur relation avec une série de photos. « Il est difficile d’exprimer avec des mots ce que vous ressentez vraiment pour quelqu’un que vous aimez », a-t-il écrit lundi. « Je suppose que je vais rester aussi simple que je ne me suis jamais senti plus vivant que quand je suis avec toi. »

Bachelor Nation semblait approuver la relation, avec de nombreuses co-stars et amis passés de Booth commentant leur amour et leur soutien pour l’heureux couple.

Booth et Mock ont ​​officialisé leur relation sur Instagram lundi.Instagram

Kaitlyn Bristowe a commenté avec une rangée d’emoji aux yeux de cœur, tandis que JoJo Fletcher a écrit: « Euh, oui fille !!! Tellement heureux pour vous » et Raven Gates a écrit simplement « enfin ».

Blake Horstmann a écrit : « Omg j’adore ça », et son ex Becca Kufrin a écrit : « Nous approuvons. Nous organiserons bientôt ces doubles dates.

Booth a laissé « Paradise » seul, mais cela ne l’a heureusement pas abattue. Instagram

Booth est récemment apparu dans la saison 7 de « Bachelor in Paradise », et alors qu’elle tentait des aventures avec Kenny Braasch, James Bonsall, Blake Monar et Aaron Clancy, elle a finalement quitté la plage seule.

Les fans ont rencontré Booth pour la première fois lorsqu’elle est apparue dans la saison 22 d’Arie Luyendyk Jr. de « The Bachelor » en 2018. Elle est devenue une favorite des fans mais a été renvoyée chez elle au cours de la semaine 8. Peu de temps après avoir fait ses débuts dans « Bachelor », la nouvelle a éclaté que Booth avait déjà fréquenté Colton Underwood, concurrent de la saison 14 de Kufrin, « Bachelorette ».

Booth avait des relations avec les membres de Bachelor Nation dans le passé.Instagram

Booth et Underwood ont tenté de raviver leur romance dans la saison 5 de « Bachelor in Paradise », mais ils ont décidé de se séparer, et Underwood a continué à jouer dans la saison 23 de « Bachelor ». Il a fréquenté la gagnante Cassie Randolph pendant deux ans, avant de devenir gay.

