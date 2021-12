La star de « Basketball Wives » apparaît dans un nouveau film de Noël

La star de Basketball Wives, Jennifer Williams, est membre du film Hip Hop Family Christmas, qui a fait ses débuts sur VH1 plus tôt ce mois-ci. Le film est centré sur une célèbre dynastie hip-hop qui souffre d’une crise de relations publiques et ils essaient de réparer leur image avec un spécial télévisé de Noël en direct. Jamie Foxx était l’un des producteurs exécutifs du film.

Hip Hop Family Christmas a fait ses débuts sur VH1 le 6 décembre. Le film est disponible pour regarder sur VH1.com pour ceux qui ont un compte câble ou satellite. Il est également disponible sur Hulu pour les abonnés Hulu With Live TV. VH1 rediffusera le film la veille de Noël à 19 h HE.

Avant le début du film, Williams a publié une capture d’écran d’elle-même dans le film et a inclus une photo des coulisses avec la productrice exécutive Datari Turner. Williams a joué dans les quatre premières saisons de Basketball Wives. Elle est revenue dans la saison 6 et continue d’apparaître dans la série VH1. Williams a été marié au joueur à la retraite de la NBA Eric Williams de 2007 à 2011.

Les principales stars de Hip Hop Family Christmas sont Keri Hilson, Redman, MC Lyte, Ne-Yo, Terrence J et Serayah. Réalisé par Greg Carter, le film raconte l’histoire d’une famille d’émissions de télé-réalité hip-hop populaire qui a laissé les caméras entrer chez elle pour filmer une émission spéciale qui, espère-t-elle, changera son image auprès du public. Le film a été écrit par Carter, Turner et Saeed Crumpler.

Dans une interview avec MadameNoire, Hilson a déclaré que l’histoire est celle dans laquelle de nombreuses personnalités publiques se sont retrouvées. « La seule chose que nous avons tous remarquée, c’est que c’était très authentique de la façon dont les choses se passent parfois », a expliqué Hilson. « Les situations dans lesquelles chaque personnage s’est retrouvé étaient vraiment liées à quiconque a eu un niveau de renommée. Ou même si vous êtes simplement célèbre dans votre communauté, vous pouvez rencontrer ces choses. »

Hip Hop Family Christmas fait partie du programme de films de vacances « Naughty or Nice » de VH1, qui cherchait à bouleverser le genre de film de Noël généralement familial. « Nous voulions briser le moule à haute voix », a déclaré le mois dernier la présidente du groupe MTV Entertainment, Nina L. Diaz, au Los Angeles Times. « Les films de Noël offrent généralement de la nourriture réconfortante, ce qui est formidable. Mais les films de Noël perturbateurs, nerveux et plus diversifiés sont attendus depuis longtemps. » Le studio a cherché à donner au public une touche « moderne, coquine ou gentille » du genre, a-t-elle déclaré. « Nous voulions également ouvrir les portes à de nouvelles voix et avoir une liste de films plus inclusive que vous n’avez jamais vue auparavant », a ajouté Diaz.