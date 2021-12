La star de ‘Basketball Wives’ ‘offert’ pour permettre à son mari d’avoir un bébé avec une autre femme

Tami Roman a beaucoup de femmes qui se grattent la tête à sa dernière révélation. L’ancienne star de Basketball Wives est mariée à Reggie Youngblood. Roman a deux filles adultes de son ex-mari Kenny Anderson. Youngblood, qui a près de 20 ans de moins que Roman, n’a pas d’enfants, mais désire fonder sa propre famille. En raison de l’âge et des problèmes de santé de Roman, ainsi que de sa carrière en plein essor, elle ne peut pas donner d’enfants à Youngblood. Mais Roman dit qu’elle a une solution : permettre à Youngblood d’avoir un bébé d’une autre femme.

Au cours d’une récente interview sur le talk-show de jour FOX The Real, Roman a parlé franchement de sa décision et de la façon dont elle a finalement eu l’idée. « J’ai l’impression d’être à un point où ma carrière commence à marcher, et je me récompense pour tous mes efforts et le temps que j’ai passé dans cette entreprise, et un bébé pour moi en ce moment ne serait tout simplement pas le chose à faire », a-t-elle déclaré. « Alors ce que j’ai offert [Reggie] était l’occasion pour nous de faire une pause d’un an ou deux et de le laisser aller chercher quelqu’un avec qui faire un enfant. Et puis quand il aura son bébé, on pourra se remettre ensemble. »

Roman dit qu’elle serait impliquée dans la vie de l’enfant et travaillerait en tant que famille recomposée avec Youngblood. « [I would] aider à élever le bébé, c’est juste que je ne veux pas l’avoir », a-t-elle ajouté. « Je ne veux pas aller chercher mes œufs et tout ça. Il s’agit vraiment davantage de lui permettre d’avoir son héritage ici parce qu’il est un enfant unique et qu’il n’a pas d’enfants. Donc c’est vraiment plus pour lui que pour moi. »

Malgré l’offre, elle dit que Youngblood a décliné son idée. « Mais il a dit: » Je ne veux pas de ça. Je suis tombé amoureux de toi, tu es la femme avec qui je vais passer le reste de ma vie, et si Dieu me met ici et je ne suis pas censé avoir des enfants, alors c’est ce que c’est », a-t-elle poursuivi.

Roman a essayé de réaliser le souhait de Youngblood par elle-même. En 2015, Roman a fait une fausse couche alors qu’elle était enceinte de 10 semaines. Elle dit qu’ils ont essayé trois fois au total avant de finalement arrêter d’essayer.