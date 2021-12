La star de ‘Basketball Wives’ plaide pour un accord avec Savage X Fenty après une remarque controversée

Draya Michele a un souhait pour la nouvelle année. L’ancienne star de Basketball Wives travaillait auparavant comme ambassadrice de la célèbre ligne de lingerie Savage X Fenty de Rihanna. Une partie de son travail consistait à promouvoir la ligne sur ses réseaux sociaux via des séances photo de marque. Michele n’est pas la seule célébrité à avoir le poste. L’ancien membre de Fith Harmony, Normani, est également ambassadeur, ainsi que la rappeuse Megan Thee Stallion. Michele et Megan ont même créé une coentreprise ensemble. Mais au milieu des commentaires controversés de Michele sur le fiasco de tir de Megan et Tory Lanez, elle a été limogée de son rôle avec la ligne.

« Je voudrais que mon contrat @savagexfenty revienne en 2022. Juste un vœu pieux », a-t-elle légendé une photo d’elle en lingerie orange dans son histoire Instagram. Michele a été coupée de son poste d’ambassadeur de Savage X Fenty après avoir plaisanté sur le fait que Lanez aurait tiré sur Megan. À l’époque, la rumeur disait que Lanez et Megan étaient dans une relation intime.

« Je prédis qu’ils avaient une sorte d’amour de Bobby et Whitney qui les a poussés sur ce type de route et je suis là pour ça – j’aime ça. Je veux que tu m’aimes tellement que tu me tires dans le pied aussi. » Michele a déclaré dans une interview, faisant référence au public et à la relation volatile perçue de Whitney Houston et Bobby Brown.

Les commentaires ont provoqué un contrecoup majeur. D’autant plus que Rihanna est une survivante de violence domestique. Son visage meurtri a été placardé dans les médias en 2009 après avoir été agressée par son petit-ami de l’époque, Chris Brown. Rihanna soutient désormais plusieurs associations caritatives pour les femmes et les victimes de violence conjugale.

Michele s’est excusée pour ses commentaires, mais cela n’a pas suffi à sauver son travail avec la ligne de lingerie. Après son appel public à récupérer son poste d’ambassadeur, Michele a pris un moment pour commenter le rapport de The Shade Room sur l’histoire au milieu de plus de réactions.

« Je me suis jouée, j’ai fait des commentaires déclencheurs, j’ai été réprimandée et je me suis excusée », a-t-elle écrit en partie le 27 décembre. « Tous devant vous tous. C’est la croissance. Rebondir. »