Mark Howard, connu pour son apparition dans la première saison de « Below Deck Mediterranean », est décédé. Il avait 65 ans.

Le décès de la star de télé-réalité a été confirmé dans une publication Instagram du compte officiel de la franchise.

Le message comprenait une photo de Howard, un capitaine, de l’émission.

« Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis du respecté capitaine Mark Howard », peut-on lire en légende. « En tant que capitaine de la première saison de ‘Below Deck Med’, on se souviendra toujours de lui pour ses nombreuses contributions et son mentorat et fera toujours partie de la famille Bravo. »

LE NEWBIE PETER HUNZIKER DE « SOUS LE PONT MÉDITERRANÉEN » LICENCIÉ DE BRAVO POUR « UN POSTE RACISTE »

Mark Howard, star de la première saison de « Below Deack Mediterranean » est décédé à l’âge de 65 ans. (Tommy Garcia/Bravo)

TMZ rapporte qu’il est décédé la semaine dernière à son domicile en Floride, selon un ami de la famille. Sa mort aurait été soudaine.

Les circonstances entourant sa mort ne sont actuellement pas claires.

PETE HUNZIKER, LA STAR DE LA MÉDITERRANÉE « SOUS LE PONT » ​​PRÉSENTE DES EXCUSES 6 SEMAINES APRÈS LE TIR DE BRAVO SHOW

Howard a joué dans 13 épisodes de l’émission de téléréalité Bravo, qui suivait l’équipage d’un yacht de luxe dans la mer Méditerranée. Sa saison s’est déroulée du printemps à l’été 2016.

Selon le point de vente, la star était très respectée à bord et était très impliquée avec les membres de son équipage.

Il a grandi dans le Michigan, rapporte TMZ, citant une biographie en ligne, et avait près de 30 ans d’expérience dans l’exploitation de bateaux. Il avait aussi son brevet de pilote.

« SOUS LE PONT » ​​LE CAPITAINE STAR SANDY SUR SA RELATION AVEC LA CHANTEUSE DE GOSPEL LEAH SHAFER: « JE ME SENS TELLEMENT BÉNISE »

Howard laisse dans le deuil sa femme, Susan.

La famille de Howard n’a pas pu être jointe pour commenter.

« Below Deck Mediterranean » a terminé sa septième saison il y a moins de deux semaines avec un épisode de retrouvailles animé par Andy Cohen.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mediterranean » est un spin-off de « Below Deck » de Bravo – situé dans les Caraïbes – qui a commencé à être diffusé en 2013. La neuvième saison de l’émission de téléréalité a débuté plus tôt cette semaine.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT