La star de Better Call Saul, Bob Odenkirk, fait le point sur la santé et remercie les fans dans le premier message depuis son hospitalisation

Bob Odenkirk a adressé ses remerciements non seulement aux fans et à tous ceux qui se soucient de lui, mais aussi à ses amis et à sa famille, dont certains ont exprimé leur soutien en public ainsi que (vraisemblablement) en privé. Il a également nommé spécifiquement Rosa Estrada et n’a pas manqué de mentionner les médecins, avec la bonne nouvelle que le blocage à l’origine de sa “petite crise cardiaque” pourrait être réparé sans intervention chirurgicale, ce qui signifie probablement un processus de récupération plus court que s’il avait dû subir un processus plus invasif.

Cela ne veut pas dire que Bob Odenkirk sera de retour sur le plateau pour plus de Better Call Saul d’ici lundi, mais l’important est qu’il prenne autant de temps pour récupérer qu’il en a besoin pour revenir en aussi bonne santé que possible. Tout bien considéré, Odenkirk a livré des nouvelles qui soulagent les fans.

En outre, avec Better Call Saul déjà prévu de sortir avant à un moment donné en 2022, j’espère que cela signifie qu’il n’y a aucune sorte de précipitation pour le remettre au travail car il n’y a pas de date limite pour la première d’automne à respecter. Son message a confirmé que le réseau AMC et le studio de production Sony l’avaient soutenu, il semble donc que les choses s’améliorent autant que possible après la crise sanitaire.

La sixième saison à venir de Better Call Saul sera également la dernière saison de la série, ce qui signifie qu’elle durera une saison de plus que Breaking Bad. Prendre le temps de produire le meilleur lot final d’épisodes possible, avec la star Bob Odenkirk à son meilleur, ne peut être qu’une bonne chose pour l’héritage de la série actuelle et de la série qui a lancé tout l’univers partagé.