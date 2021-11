Cross, un ancien concurrent de la version nigériane de Big Brother, Big Brother Najia, a affirmé qu’il avait été arrêté par la police lorsqu’il avait violé un couvre-feu en Afrique du Sud. Après avoir dit à la police qu’il visitait le pays, la star de télé-réalité a déclaré qu’il avait été libéré. Cross s’est également récemment retrouvé au centre d’une controverse sur la fuite de vidéos nues à la fin du mois dernier. Cross est né Ikechukwu Cross Okonkwo.

Cross a fait la chronique de son voyage en Afrique du Sud sur les réseaux sociaux. Mardi, il a publié un tweet affirmant qu’il avait été arrêté parce qu’il était sorti trop tard. « Alors SA j’ai eu [stopped] par votre police, apparemment il y a un couvre-feu. Ils m’ont emmené dans leur bureau, Omo, personne ne me le dit ooo. Alors les gars, je leur dis de dire que je m’appelle siyabonga et ma première fois en Afrique du Sud et ils ont souri et je pense qu’ils veulent nous laisser partir », aurait-il écrit, selon Naija News. « Omo Japa Japa. Mon lit, ils m’appellent. Merci les gars, nous sommes libres maintenant. »

Cross compte plus de 676 000 abonnés sur Instagram et plus de 47 000 sur Twitter. À la fin du mois dernier, il a accidentellement posté une vidéo nue de lui-même sur SnapChat qui a été rapidement supprimée. Cependant, il a été suffisamment long pour qu’il fasse surface sur d’autres réseaux sociaux. Plus tard, il s’est excusé et a affirmé qu’il s’habituait juste à devenir une personnalité publique, rapporte Vanguard. L’une de ses anciennes co-stars de Big Brother, Tokunboh « TBoss » Idowu, a déclaré à ses abonnés sur Instagram qu’elle pensait qu’Ikechukwu avait intentionnellement divulgué la vidéo juste pour rehausser son profil.

Pendant ce temps, la mère de Cross aurait dit à son fils qu’elle prévoyait d’utiliser sa renommée pour prêcher l’évangile de Dieu, rapporte Punch. « C’est drôle mais ce n’est pas drôle. Les entreprises arrivent, les marques viennent pour leurs produits. Moi, j’ai mon propre produit, l’évangile est mon propre produit », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi j’ai dit: ‘Cross, alors que les entreprises vous appellent à être leur ambassadeur, l’école du Saint-Esprit vous appelle, Cross, à être notre ambassadeur pour prêcher l’évangile.’ C’est ce que je veux. Mais Cross, d’autres entreprises peuvent vous payer mais nous n’allons pas payer, vous le ferez pour Dieu. »

Alors que les entreprises utilisent les médias sociaux pour vendre des produits, la mère de Cross a déclaré qu’elle voulait qu’il les utilise pour diffuser la parole de Dieu. « Tous ces amants, vous savez qu’ils sont nombreux, dites-leur que Jésus a besoin d’eux », a-t-elle dit. « Alors, amenez-les au Saint-Esprit. Nous allons « expédier » ensemble. C’est ce que j’ai appris de Big Brother, « expédier ensemble ». Nous allons « expédier » avec tous vos amants et fans, au nom de Jésus. »