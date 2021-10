La star de ‘Big Brother’ totalise sa voiture dans un fossé après un accident ‘Airborne’

Victor Arroyo et Nicole Franzel comptent leurs bénédictions après que le concurrent de Big Brother a écrasé sa voiture près de sa maison du Michigan tôt le matin en essayant d’éviter un cerf qui « est entré sur la route ». Arroyo, 30 ans, a partagé une image de sa voiture totalisée dans son histoire Instagram mardi, conseillant à ses abonnés de « faire attention là-bas », en particulier pour ceux qui « vivent à proximité de la faune ».

« J’ai fini par aller dans un fossé et m’envoler », a-t-il révélé, ajoutant que même s’il souffrait d’une « blessure mineure à la cheville et d’un mal au cou », il ira « bien » après avoir utilisé des béquilles pendant une semaine. Il n’est pas entré dans les détails, mais a plaisanté sur les avantages d’avoir sa femme Franzel, une infirmière qualifiée, « juste à la maison ».

(Photo : Victor Arroyo)

Franzel, 29 ans, a ensuite profité de son histoire pour partager plus de détails sur l’accident, expliquant qu’il s’était produit vers 4 heures du matin lorsque Arroyo « a essayé de faire le tour [a deer] et s’est retrouvé dans un fossé. » La gagnante de la saison 18 de Big Brother a poursuivi : « La voiture est terminée, mais nous sommes tellement reconnaissants qu’il aille bien », avant de la même manière à son mari, conseillant à ses partisans de faire attention à la faune et de « serrer vos bras proches serrés. »

« La vie est imprévisible. Parfois, il faut quelque chose comme ça pour se rappeler à quel point la vie est fragile », a-t-elle écrit. Plus tard, elle a repris son histoire pour dénoncer ses abonnés en leur donnant des conseils inutiles. « Vous recevez déjà des messages sur le fait que vous n’êtes pas censé essayer de manquer de frapper l’animal. Nous en sommes conscients », a ajouté la personnalité de la réalité, notant que les gens n’ont « aucune idée » de ce qui aurait pu se passer si Arroyo avait frappé la tête du cerf. au.

Parlant pour elle-même, Franzel a poursuivi: « Je connais cette information mais j’essaie toujours de rater quoi que ce soit. C’est mon instinct. Comment reprogrammez-vous vos instincts sans pratique. C’est aussi toujours inattendu. Il n’y a pas de cours auquel m’inscrire pour simuler une créature vivante vient vers vous maintenant – frappez-la. Je ne prendrais pas ce cours non plus. Mais s’il vous plaît, ne m’envoyez pas de message. Ce n’est pas utile. & merci à ceux qui envoient de l’amour. «

Franzel et Arroyo se sont rencontrés pour la première fois lors de la saison 18 de l’émission de téléréalité CBS en 2016 et ont commencé à se fréquenter un an plus tard. En janvier, ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant et ont accueilli leur fils Arrow le 23 juillet, quatre mois seulement après s’être mariés lors d’une petite cérémonie.