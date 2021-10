La star de ‘Billions’ s’apprête à quitter la série Showtime après 5 saisons

Des milliards commenceront une nouvelle phase avec la saison 6 car Damian Lewis a quitté la série Showtime. Lors de la finale de la saison 5 de dimanche, Bobby “Axe” Axelrod de Lewis a pris une décision qui empêchera le procureur américain de Paul Giamatti, Chuck Rhoades, de le traduire en justice. La décision de Lewis de quitter la série était en préparation depuis un certain temps et intervient après la mort de sa femme, l’actrice Helen McCrory, en avril. (Les spoilers suivent !)

Dans “No Direction Home”, Chuck semblait proche d’une arrestation d’Axe, mais Michael Prince (Corey Stoll) est intervenu et l’a trahi en achetant Axe Cap et Taylor Mason Carbon. Ax a ensuite fui les États-Unis pour se rendre en Suisse, laissant Wendy (Maggie Siff) derrière elle. Wendy, Taylor (Asia Kate Dillon) et Wags (David Costabile) ont également fini par travailler pour Prince, qui dirige désormais Axe Cap et devient la nouvelle cible de Chuck. Les téléspectateurs n’auront pas à attendre longtemps pour voir comment l’émission se déroulera sans Lewis, car la saison 6 sera diffusée le 23 janvier 2022.

Dans une interview post-émission avec Entertainment Weekly, les co-créateurs Brian Koppleman et David Levien ont confirmé que Lewis était une série régulière sur Billions. Cependant, Koppelman a noté qu’ils ne disent pas au revoir pour toujours. “Le gars a livré pour nous d’une manière incroyable. Ce qu’il a fait pour faire de Bobby Axelrod une icône est vraiment remarquable”, a noté Koppelman. “Connaissant les conditions dans lesquelles il a joué, faisant des allers-retours en Angleterre pendant des années pour être avec sa famille, il est impossible d’imaginer à quel point ce gars a travaillé dur et concentré. Nous nous sentons vraiment honorés et chanceux d’avoir eu cinq ans de pouvoir de savoir que Damian Lewis était Bobby Axelrod. Mais, encore une fois, ne pas dire au revoir pour toujours.

Les scénaristes ont commencé à parler avec Lewis du fait qu’Ax avait quitté la série environ trois ans pour qu’il puisse passer plus de temps avec sa famille en Angleterre. “C’était incroyable qu’il soit venu nous voir si longtemps à l’avance et nous a fait confiance avec ce qui se passait dans sa vie et avec ce qu’il pensait afin que nous puissions faire des choses comme faire venir Mike Prince et être vraiment conscients du complot et de la planification de la saison 5”, a expliqué Koppelman. “Et cela nous a également fait savoir, d’accord, voici où la saison 4 doit aller pour mettre en place les événements de la saison 5 afin que nous puissions le faire à la fin.”

Certains spectacles pourraient perdre une étape lorsqu’ils perdent un personnage principal, en particulier celui joué par Lewis, mais Koppelman et Levien sont convaincus que le spectacle trouvera un nouveau vent sous ses voiles avec Stoll comme nouveau leader. Ils ont également souligné que Giamatti, Siff et les autres stars talentueuses sont toujours dans le casting. “Ce sont toutes de nouvelles opportunités”, a déclaré Levien. “Nous sommes aussi fascinés par ce monde qu’au début et pourquoi nous voulions faire le spectacle.”

Lewis a remporté un Emmy en 2012 pour avoir joué le rôle de Nicholas Brody dans une autre série acclamée de Showtime, Homeland. Lewis a quitté cette émission après trois saisons, et elle a duré encore cinq ans sans lui. Lewis a également remporté une nomination aux Emmy Awards pour avoir joué le roi Henry VIII dans Wolf Hall. Quant à Billions, il a commencé en 2016 et a été principalement acclamé par la critique, bien qu’il n’ait étonnamment jamais remporté de nomination aux Emmy Awards.