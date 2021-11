La star de ‘Black Widow’ Florence Pugh fait ses débuts avec une coupe de cheveux dramatique

Florence Pugh adopte une toute nouvelle coiffure. Deux mois seulement après avoir choqué ses fans lorsqu’elle s’est teint les cheveux en brune pour son prochain rôle dans The Wonder, la star de Black Widow, 25 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux ce week-end pour lancer une toute nouvelle transformation capillaire, révélant qu’elle a fait ses adieux. à ses longues mèches emblématiques !

Pugh s’est rendue sur Instagram samedi pour faire la grande révélation, partageant une série de photos candides et de mauvaise humeur d’elle-même posant devant une fenêtre. Le plus remarquable dans les images était ses cheveux, qui sont maintenant coupés au-dessus des épaules. Pugh a opté pour une simple légende, taquinant: « J’ai fait une chose. » Elle a ajouté le hashtag « chop cop » et aussi les emoji ciseaux.

La transformation des cheveux de Pugh a généré beaucoup de buzz, la section des commentaires se remplissant de remarques des fans et de ses amis hollywoodiens. Ariana Grande a commenté : « Je pleure de façon époustouflante », Eiza González a répondu : « C’est un énorme oui pour moi. » Pendant ce temps, Hailee Steinfeld a commenté : « Absolument », et Joey King a ajouté : « J’adore ça. Mais c’est la star de Jumanji, Dwayne « The Rock » Johnson qui a volé la vedette lorsqu’il a sauté dans la frénésie pour plaisanter: « J’adore sistah !! Prochaine côtelette [scissors emoji] tu me ressembleras. »

Pop Crave a rapporté sur Twitter que le relooking dramatique est pour son prochain film, A Good Person. Pugh, cependant, n’a pas confirmé cela. Réalisé par Braff, le film suit Allison de Pugh, dont la vie s’effondre à la suite de son implication dans un accident mortel. Au cours des années suivantes, elle noue une relation improbable avec son futur beau-père, interprété par Morgan Freeman, qui lui donne un nouveau souffle. La date limite a annoncé en septembre que le film devait commencer la production cet automne, avec l’actrice Molly Shannon également à l’affiche.

Pugh, qui a remporté sa première nomination aux Oscars pour Little Women, et Braff se fréquentent depuis au moins avril 2019. Leur relation, cependant, a été embourbée dans une certaine controverse en raison de leur différence d’âge. Pugh a 25 ans, tandis que Braff a 46 ans. Dans une vidéo Instagram d’avril 2020, Pugh a riposté à ceux qui critiquaient la différence d’âge, leur disant qu’elle « n’a pas besoin que vous me disiez qui je devrais et ne devrais pas aimer, et je ne serais jamais en ma vie jamais, jamais dire à quelqu’un qu’il peut et ne peut pas aimer. Ce n’est pas ta place. Cela n’a rien à voir avec toi.