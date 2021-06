La star de “Blindspotting” Jasmine Cephas Jones sur la transformation du film en série – WWD

En 2018, Jasmine Cephas Jones est apparue dans le film “Blindspotting”, jouant un rôle plus petit aux côtés de Daveed Diggs, son collègue “Hamilton” alun, et Rafael Casal, qui a écrit, produit et joué dans le film. L’actrice était vraiment un personnage secondaire – elle a joué le partenaire du personnage de Casal, Miles, qui est au centre du film aux côtés de son meilleur ami, Collin (Diggs), un criminel condamné purgeant la fin de sa libération conditionnelle lorsqu’il est témoin de brutalités force de police qui l’envoie en spirale.

Le film n’a pas fait grand bruit, mais néanmoins l’idée de le transformer en une série télévisée a été abordée par Lionsgate, qui a produit le film. Mais l’histoire n’est pas une continuation de Miles et Collin ; Cephas Jones dirige la série dérivée, sur Starz, qui se concentre maintenant sur le récit de l’histoire de son personnage Ashley, une histoire qui n’a pas été dite dans l’original du film.

« J’ai reçu un appel de Diggs et Rafa », dit Cephas Jones, au téléphone depuis son domicile à Brooklyn, NY. « En fait, Lionsgate a demandé s’ils voulaient faire du ” Blindspotting ” dans une émission télévisée. Et Raf et Diggs étaient comme, eh bien, nous avons en quelque sorte déjà raconté notre histoire, mais si nous devions le faire, nous aimerions que Jasmine Cephas Jones la dirige et joue Ashley. Ils disaient : “Nous aurions vraiment aimé pouvoir voir Ashley un peu plus dans le film”. Nous adorerions voir le point de vue à travers les yeux d’Ashley et la façon dont elle navigue à travers le monde. Et je suis vraiment excité.

La native de Midwood, Brooklyn, qui a obtenu sa grande chance en tant que membre de la distribution d’origine dans un petit spectacle de Broadway appelé “Hamilton”, a été immédiatement attirée par l’idée de ce que pourrait être le côté d’Ashley.

“Je pense que ce qui m’a toujours touché, c’est la façon dont la série gère le traumatisme avec la comédie”, dit-elle. “J’aime qu’il se concentre sur Ashley et beaucoup de femmes dans la série. J’aime le fait qu’il y ait aussi beaucoup de femmes réalisatrices, productrices et scénaristes dans la série. Et c’est le point de vue de beaucoup de ces femmes qui ont affaire au système carcéral.

La série, sortie le 13 juin, reprend six mois après la fin du film, Miles ayant été jeté en prison et Ashley est partie pour gérer sa vie et celle de leur fils, Sean. Helen Hunt joue le rôle de la mère de Miles, avec qui Ashley et Sean sont obligés de vivre.

“Ashley me trotte dans la tête depuis trois ans”, déclare Cephas Jones. «Elle a traversé tellement de montages et de scénarios différents et elle a traversé tellement de choses dans mon esprit. Donc au moment où je suis arrivé sur le plateau, après avoir eu tant de conversations avec Rafa et Diggs et sur la façon dont nous voulons l’aborder, je me sentais vraiment prêt. Et puis j’ai appris tellement plus sur elle pendant que nous continuions le tournage. Vous ne saviez pas grand-chose d’elle dans le film, et vous venez de voir ce côté vraiment intense d’elle qui protégeait son fils. Mais ce spectacle est tout à propos d’elle.

En quittant “Hamilton”, Cephas Jones dit qu’elle cherchait un autre projet qui a eu un impact, et le script de “Blindspotting” la concernait.

« Je voulais juste vraiment travailler. C’était l’un des projets que j’ai fait après avoir quitté ‘Hamilton’ et venant d’un spectacle comme ‘Hamilton’ qui était tellement grand et inspiré des gens, je voulais juste continuer ce type d’énergie et juste faire des projets qui me tiennent vraiment à cœur ,” elle dit. “Et” Blindspotting “, je pensais que la narration était si unique et le film et je voulais en faire partie. Je pense qu’à ce moment-là, je voulais vraiment faire des projets qui m’ont ému et qui avaient le potentiel d’émouvoir aussi les autres.