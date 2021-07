La star de ‘Blue Bloods’ annonce son retour dans ‘Sex and The City’ pour un redémarrage

Bridget Moynahan pourrait faire un retour dans le reboot de Sex and the City intitulé And Just Like That. Dans des images filmées par Gregory Littley, la star a été aperçue sur le tournage de la série Revival, dont la première est prévue sur HBO Max. Les fans de la série se souviendront peut-être de Moynahan comme de l’ex-femme de Mr. Big (Chris Noth), Natasha. “REPÉRÉ : Bridget Moynahan (NATASHA !?) En train de filmer des scènes pour #JustLikeThat #SATC à Soho. On dirait que Big’s Ex est de retour”, a écrit Littley dans la légende.

La scène, enregistrée sur le plateau de Soho de la reprise, montrait le personnage de Moynahan sortant d’un véhicule noir avec son sac à la main alors qu’elle marchait à l’intérieur d’un bâtiment. Les autres personnages de la scène restent inconnus. Moynahan a fait sa première apparition en 1999 lors de la deuxième saison de la série. Elle a fait des adieux explosifs la saison suivante avec sa tristement célèbre confrontation avec Carrie (Sarah Jessica Parker) après avoir découvert que Big avait rencontré l’écrivain alors qu’elle et lui étaient encore mariés.

La série de revival a commencé à tourner plus tôt ce mois-ci, comme en témoignent les publications de Parker sur les réseaux sociaux marquant l’événement. Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte) seront à l’affiche du prochain redémarrage, laissant une place vide sur les quatre d’origine. Kim Cattrall, qui a interprété Samantha dans la première diffusion de la série, a annoncé avec insistance qu’elle ne reviendrait pas pour la série dramatique. Au lieu de cela, le quatrième personnage sera métaphoriquement la ville de New York. David Eigenberg (Steve), Evan Handler (Harry), Mario Cantone (Anthony) et Willie Garson (Stanford) rejoindront Noth en tant qu’autres membres originaux reprenant leurs rôles dans la série réinventée.

Il est clair que la mise à jour occupe une place de choix dans le cœur de Parker et qu’elle n’a aucune tolérance pour ses ennemis prématurés. Elle a récemment riposté à l’un de ses abonnés qui a exprimé le sentiment que le renouveau, qui se concentre sur le groupe d’amis maintenant dans la cinquantaine, ne sera pas à la hauteur de l’original. “Pouvez-vous imaginer si c’était ainsi que quelqu’un répondait à l’avance à tout travail que vous faisiez? Faites? Oh mon Dieu”, a répondu la star, par a. capture d’écran prise par le journaliste Evan Ross Katz et partagée sur son histoire Instagram le 19 juillet. “C’est pourquoi le temps est mieux servi sans même jeter un petit coup d’œil aux commentaires. Je n’ai jamais été capable d’appliquer la facilité à quoi que ce soit.” Elle a ajouté: “Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander, quand les êtres humains ont-ils pris plaisir à être sarcastiques / ou tout simplement méchants? Tout est si peu imaginatif.”