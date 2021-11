La star de ‘Blue Bloods’ revient pour la première apparition de la saison 12

Blue Bloods revient enfin sur l’histoire de Joe Hill dans l’épisode de cette semaine, « Be Smart or Be Dead ». Bien qu’il ait joué un rôle majeur dans la finale de la saison 11, le personnage de Will Hochman a disparu de la saison 12, mais heureusement, cela changera. Dans l’épisode du 12 novembre, Joe cherche à se venger et son grand-père, le commissaire Frank Reagan, interprété par Tom Selleck, veut l’empêcher de prendre une décision qu’il regrettera.

L’épisode promet de mettre en évidence la relation quelque peu tendue entre les frères après que Frank ait ordonné à Jamie (Will Estes) de garder Danny (Donnie Wahlberg) lorsque la police apprend que quelqu’un essaie de tuer Danny. Pendant ce temps, Frank essaie également d’empêcher Joe de se venger après avoir été attaqué. Eddie (Vanessa Ray) rencontre également le remplaçant de Rachel (Lauren Patten), et l’officier n’est pas vraiment sympathique. L’histoire d’Erin (Bridget Moynihan) implique un avocat de la défense interrogeant le caractère moral d’Erin lors d’un procès pour meurtre.

(Photo : CBS)

Le nouveau partenaire d’Eddie est l’officier Luis Badillo, joué par Ian Quinlan, que Jamie a recommandé. Jamie apprend rapidement que ce n’était pas la meilleure idée. « Il pensait qu’ils se compléteraient », a déclaré Estes à TVInsider. « Mais ils sont comme l’huile et l’eau. Plus tard, cela arrivera à un point critique. » Estes a dit en plaisantant qu’il y avait une scène coupée de l’épisode où il a rompu une bagarre entre les deux et a improvisé la phrase: « Cette tension ferait mieux de ne pas être sexuelle! »

Joe Hill de Hochman a été présenté lors de l’épisode « Family Secrets » de la saison 10, lorsque les Reagan ont appris qu’ils avaient un parent dont ils n’avaient jamais entendu parler grâce au fils de Danny, Sean (Andrew Terraciano). Il a découvert grâce à un test ADN qu’il avait un cousin, Joe Hill, dont la mère, Paula Hill (Bonnie Somerville) avait une liaison avec Joe Reagan, le fils de Frank décédé avant le début de Blue Bloods. Bien que Joe ait grandi sans savoir qu’il était lié aux Reagan, il est quand même devenu un détective à succès. Une fois qu’il a appris que son grand-père était le commissaire, il a lutté avec le fardeau soudain d’être un Reagan sans y être préparé.

Dans les premiers épisodes de la saison 11, Joe a décidé de quitter le NYPD parce qu’il avait besoin de temps pour réfléchir à son avenir. Cependant, il a soudainement refait surface lors de la finale de deux heures de la saison 11. Il s’est avéré que quelques semaines après avoir quitté la force, Joe a demandé à Frank comment il pourrait encore travailler dans les forces de l’ordre. Joe a accepté de travailler sous couverture avec le Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) pour abattre un groupe de tireurs. Bien que cela ait bouleversé Erin, Danny et Jamie, qui ne voulaient pas voir Joe subir le même sort que leur père, les Reagan se sont finalement associés pour aider Joe. Bien que Joe ait été abattu dans une fusillade dramatique, il a survécu et a assisté au dîner de famille avant la fin de la saison 11. Les nouveaux épisodes de Blue Bloods sont diffusés sur CBS les vendredis à 22 h HE. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Paramount+.