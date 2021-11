La star de Blue’s Clues, Steve Burns, vient de rejoindre TikTok

Nous devrons peut-être dépoussiérer notre carnet de notes pratique.

Étoile de Blue’s Clues Steve Burns a pratiquement cassé Internet lorsqu’il a évoqué sa sortie de la populaire émission pour enfants pour son 25e anniversaire en septembre. Maintenant, un peu plus de deux mois plus tard, Steve est de retour dans le cœur de millions de personnes – et cette fois, c’est en rejoignant TikTok.

L’ancien animateur de télévision – qui a rejoint la plate-forme sous le surnom parfait de @ hioutthereitsmesteve – a partagé sa toute première vidéo le 15 novembre et a admis qu’il pourrait d’abord devoir s’emparer de sa chaise de réflexion avant de comprendre comment fonctionne vraiment TikTok.

« Salut là-bas, c’est moi Steve, » dit-il. « Je ne sais pas du tout comment utiliser TikTok. Je ne sais même pas ce que c’est. Si vous pouviez me dire ce que c’est dans les commentaires ou quelque chose… Merci. »

Inutile de dire que la section des commentaires de Steve n’était pas nécessairement pleine d’instructions sur la façon d’utiliser la plate-forme, mais sans surprise, les fans ont partagé leur joie et leur plaisir de le voir rejoindre l’univers TikTok.