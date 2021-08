Kristen Schaal a donné un peu plus d’informations sur son temps sur le classique culte. Elle a révélé que son manque de connaissances en cinéma avait contribué à son renvoi de South Park. En tant que fan de la série, Kristen Schaal a admis qu’elle était “trop ​​nerveuse et trop excitée” en essayant de faire ses preuves auprès de l’équipe de rédaction et des créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone. Schaal a mentionné qu’il n’y avait pas de mauvais sentiments entre elle, Stone et Parker.