La star de ‘Bob’s Burgers’ révèle avoir été licenciée après un mois de ‘South Park’

La star de Bob’s Burgers, Kristen Schaal, a récemment révélé qu’elle avait déjà été licenciée de South Park après avoir travaillé avec la salle des scénaristes de la série pendant environ un mois. Lors d’une récente apparition sur le podcast de The Daily Beast, The Last Laugh, Schaal – qui exprime Louise Belcher sur Bob’s Burgers – a parlé de son bref mandat dans la longue série animée pour adultes. “Je n’ai pas tenu longtemps”, a-t-elle plaisanté. “J’étais là-bas pendant environ un mois et … j’ai reçu un avertissement que je parlais trop.”

Schaal a été embauché en 2007, alors que la série prenait de l’ampleur pour sa 11e saison. Elle avait commencé à travailler sur Flight of the Conchords de HBO, à l’époque, ainsi qu’à faire des vidéos sur Internet et un one-woman show en Écosse. “Pendant que j’étais là-bas, l’équipe de South Park avait vu les vidéos Web de Penelope Princess of Pets que Kurt Braunholer et moi avions faites”, se souvient-elle. “Et on m’a demandé d’être écrivain dans la série. J’étais comme, ouais!”

Schall est née et a grandi dans le Colorado, où se déroule South Park, et elle était donc certaine qu’elle serait un complément parfait à son équipe de rédaction. Cependant, il semble que son empressement ait été ce qui l’a conduit à sa chute finale dans la série Comedy Central. “Je pitchais trop. Je n’avais jamais été dans une salle d’écrivain auparavant”, a-t-elle expliqué. “Alors j’étais juste comme, laissez-moi gagner ma vie. J’étais comme, ‘Et ça ? Et ça ? Et ça ?’ Et ce n’est pas comme ça que ça marche.”

L’ancienne star de Last Man on Earth s’est également rendu compte que son manque de connaissances en cinéma allait être un obstacle, car la saison 11 se concentrait fortement sur les parodies de films. “Ma connaissance du cinéma n’est pas bonne. Je ne pouvais pas y aller, alors j’ai continué à proposer autre chose”, a-t-elle partagé. “Alors… ouais, ils m’ont laissé partir. Je pourrais faire une salle d’écrivains maintenant… mais j’étais trop nerveux et trop excité pour être là-dedans.”

Schaal a mené de grands projets au cours de la dernière décennie et a déclaré qu’il n’y avait pas de mésentente entre elle et les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone. À un moment donné, elle les a croisés lors d’un événement de remise de prix Comedy Central, et l’interaction s’est bien passée. “Ils m’ont reconnu, et je me suis dit ‘Hé les gars, félicitations !’ C’était très convivial”, a-t-elle déclaré. “Alors je les soutiens toujours. Tout ce qu’ils font est bon.”