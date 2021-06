La star de Borderlands, Kevin Hart, discute du rôle de Roland, dit que le film “ressemble au jeu” .

Avec l’adaptation réalisée par Eli Roth de la célèbre franchise de jeux vidéo Frontières actuellement en production, l’une des stars du film a dévoilé ce que les fans peuvent attendre du prochain film.

Dans une interview avec Collider, Kevin Hart, qui jouera le rôle de Roland, un ancien membre de la force militaire privée d’Atlas Corporation connue sous le nom de Crimson Lance, a expliqué ce que c’était que d’entrer dans le Frontières univers ainsi que révélant une première conversation qu’il a eue avec Roth à propos du rôle.

« Il a dit : ‘Kevin, si tu me dis que tu peux te présenter préparé et que tu veux entrer et assommer ça, alors tu es mon gars.’ Alors j’y suis allé, j’ai fait un peu d’entraînement avec des Navy SEALS, je suis devenu vraiment bon avec les armes, je suis devenu vraiment bon avec mon corps à corps. Et l’expérience de tournage ici à Budapest Frontières a été irréel. Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, moi-même, Flo [Munteanu], Ariane [Greenblatt]… Je veux dire, notre casting est irréel. Il est vraiment en train de faire tomber ce film dans le parc. Et je peux dire visuellement, ça ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu. D’une manière ou d’une autre, je me retrouve dans ces espaces où vous obtenez une partie de ces IP qui arrivent sur grand écran et ont le potentiel de devenir bien plus. … Frontières, personne ne sait à quoi s’attendre, mais si cette chose arrive et qu’elle sent les gens correctement, vous pourriez regarder Borderlands 2, Frontières 3. C’est si bon.

Hart a continué à révéler que le film prendra une page des jeux en termes de visuels : « La base de fans qui suit le jeu est déjà énorme et irréelle, mais je ne pense pas qu’ils comprennent même clairement à quel point nous sommes proches venez au match. Cela ressemble au jeu. C’est incroyable, vraiment incroyable.

Le casting du film comprend Jamie Lee Curtis comme Tannis, Cate Blanchett comme Lilith, Kevin Hart comme Roland, Jack Black comme Claptrap, Ariana Greenblatt comme Tiny Tina, Florian Munteanu comme Krieg, Haley Bennett comme un personnage nouvellement créé qui est la clé de Lilith passé, Edgar Ramirez comme le méchant Atlas, Janina Gavankar comme nouveau personnage, Commandant Knoxx, Gina Gershon comme Moxxi, Cheyenne Jackson comme Jakobs, Charles Babalola comme Hammerlock, Benjamin Byron Davis comme Marcus, Steven Boyer comme Scooter, Ryann Redmond comme Ellie, et Bobby Lee dans le nouveau rôle de Larry.

le Frontières Le film devrait être réalisé par Eli Roth avec Avi et Ari Arad produisant avec Erik Feig, producteur exécutif de la franchise de jeux vidéo et fondateur de Gearbox Software Randy Pitchford sera le producteur exécutif de l’adaptation. Craig Mazin, qui a remporté un Emmy pour l’écriture Tchernobyl, a écrit le dernier brouillon du film.

« Lilith (Cate Blanchett), une hors-la-loi tristement célèbre au passé mystérieux, retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandora pour retrouver la fille disparue du plus puissant SOB de l’univers, Atlas (Edgar Ramirez). Lilith forme une alliance avec une équipe inattendue – Roland (Kevin Hart), un ancien mercenaire d’élite, maintenant désespéré pour la rédemption ; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), une démolition sauvage pré-adolescente; Krieg (Florian Munteanu), le protecteur musclé de Tina, défié sur le plan rhétorique ; Tannis (Jamie Lee Curtis), le scientifique avec une emprise ténue sur la raison ; et Claptrap (Jack Black), un robot toujours sage. Ces héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et de dangereux bandits pour retrouver et protéger la fille disparue, qui détient peut-être la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait être entre leurs mains, mais ils se battront pour quelque chose de plus : l’un pour l’autre.