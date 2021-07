La star de Bournemouth, Adam Smith, se félicite des nouvelles directives de cap et appelle à une plus grande attention pour les jeunes, alors que l’ancien capitaine de Tottenham, Michael Dawson, fait la lumière sur les blessures qu’il a subies.

La star de Bournemouth, Adam Smith, s’est félicitée de la nouvelle orientation donnée aux footballeurs professionnels et souhaite que davantage de précautions soient prises pour les générations futures.

L’ancien capitaine de Tottenham, Michael Dawson, a également fait l’éloge des nouvelles règles, car il a révélé l’étendue des blessures qu’il a subies pour avoir constamment dirigé le ballon à l’entraînement.

Le titre dans le football a été discuté par les députés au parlement

Les professionnels en Angleterre seront limités à dix « en-têtes de force supérieure » ​​par semaine en formation conformément aux nouvelles directives pour la saison à venir.

Cela vient après qu’un certain nombre d’études aient été menées sur les effets à long terme de la tête du ballon. En 2019, une étude a révélé que les footballeurs professionnels étaient plus susceptibles de souffrir d’une maladie neurodégénérative du cerveau.

Smith a déclaré que cela ne changerait pas trop l’entraînement dans son club, car les séances sont généralement basées sur les passes plutôt que sur la tête.

Cependant, il est satisfait de la décision et a révélé que Bournemouth avait mis en place des protocoles selon lesquels les jeunes ne sont pas autorisés à diriger le ballon jusqu’à ce qu’ils atteignent un certain âge.

Il a également déclaré qu’il ne voudrait pas que son fils dirige un football à un jeune âge.

Smith (à droite) a salué les changements de cap qui sont intervenus

Sur la façon dont la décision affectera les séances d’entraînement de Bournemouth, Smith a déclaré à talkSPORT: «Je ne pense pas que cela changera trop pour être honnête. Nous sommes vraiment une équipe qui passe et nous ne dirigeons pas vraiment beaucoup à l’entraînement.

« Je pense que c’est une idée brillante, c’est quelque chose qui dure depuis un certain temps et mon ami Ryan a eu cet accident à la tête et j’ai aussi eu quelques commotions cérébrales.

«Je ne pense pas que les protocoles aient été brillants, mais au cours de la dernière année, je pense que cela va dans la bonne direction et c’est un autre point positif.

« C’est probablement un peu tard pour moi maintenant, mais pour les plus jeunes, c’est une excellente idée, ils ont besoin d’y réfléchir davantage et c’est une bonne idée de la restreindre et de ne pas faire trop de cap.

Smith a insisté sur le fait que le nouveau patron de Cherries, Parker, ne se concentre pas beaucoup sur les en-têtes à l’entraînement

« Dans les matchs, en particulier dans le championnat, tout ce que vous faites est d’aller chercher des têtes et si vous faites cela à l’entraînement, je ne vois pas en quoi cela va vous aider après votre retraite.

« Dans les matchs, je ne pense pas que ça s’arrêtera jamais parce que c’est le football, mais à l’entraînement, ça pourrait aller comme ça.

« L’académie ici, jusqu’à un certain âge, n’est pas autorisée à jouer de la tête, cela dure depuis quelques saisons et je pense que c’est une excellente idée du club.

“J’ai un fils et s’il voulait un jour se lancer dans le football, je ne voudrais pas qu’il dirige le ballon quand il était si jeune, donc c’est une excellente idée du club et il faut certainement y réfléchir davantage. “

L’arrière central Dawson admet être préoccupé par le nombre de fois où il a dirigé des ballons de football tout au long de sa carrière

L’ancien skipper de Tottenham, Dawson, pense également qu’il s’agit d’une étape positive, car il a révélé qu’il s’était retrouvé avec des problèmes de cou et qu’il avait même été assommé après des exercices d’entraînement tout au long de sa carrière.

Dawson a ajouté qu’il n’y avait jamais beaucoup réfléchi dans le passé, mais entendre parler de cas comme Jeff Astle, dont la mort en 2002 a été attribuée à des traumatismes mineurs répétés au cerveau à la suite d’un ballon de football, l’a fait changer d’avis.

Le joueur de 37 ans – un agent libre après avoir quitté Nottingham Forest plus tôt cet été – a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Vous devez vous entraîner, vous devez vous entraîner, mais diriger le ballon pendant 20 minutes n’est pas bon.

«C’était une partie énorme de mon jeu. Cela m’a probablement aidé à donner la carrière que j’ai maintenant parce que j’étais bon dans ce domaine… mais constamment diriger le ballon pendant 20 minutes va avoir un effet.

Astle, ainsi que Bobby et Jack Charlton et Nobby Stiles, ont souffert de maladies du fonctionnement du cerveau qui seraient liées aux ballons de football.

« J’ai été assommé, j’ai passé des nuits à l’hôpital à jouer, tu ne changerais jamais ça… mais je pense juste que la jeune génération, quand j’avais 18/19 ans, tu faisais bang, bang, bang, bang…

«Quand j’étais plus jeune, je n’y ai jamais pensé. Puis Dawn Astle est venue dans l’émission et nous a dit ce que son père [ex-footballer Jeff Astle] a traversé.

«J’ai moi-même deux beaux enfants et une femme extraordinaire et ce n’est que dans les dernières étapes de ma carrière que j’y ai vraiment pensé.

«Le ballon est fouetté, vous le dirigez une fois, pas de problème. Mais tu fais ça pendant 10-15 minutes et à la fin tu as un mal de tête épouvantable, tu as mal au cou et je regarde en arrière et je pense que je faisais ça tout le temps.

« Je n’ai pas aimé m’entraîner au cap. Venez samedi, quand vous dirigez peut-être le ballon 10 à 15 fois par match, cela ne fait pas de mal, c’est la régularité de le faire.