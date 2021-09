La star de “Boy Meets World” Danielle Fishel donne naissance à un deuxième enfant avec Jensen Karp

La star de Boy Meets World, Danielle Fishel, est la fière maman d’un autre petit garçon. L’actrice de 40 ans, connue pour son rôle de Topanga dans la série, a annoncé la naissance de son deuxième fils via Instagram dimanche 5 septembre dans un doux post. Le bébé, Keaton Joseph Karp, est né le dimanche 29 août. Fishel dit que la date est symbolique pour leur famille pour plusieurs raisons.

“Le 29/08/2021, nous avons accueilli Keaton Joseph Karp dans le monde”, a en partie légendé Danielle sur la photo. “Il est né le jour de l’anniversaire de son grand-père décédé (comme pour lequel j’ai prié !) et son deuxième prénom est un hommage à son arrière-grand-père qui est toujours là pour le rencontrer à presque 98 ans.”

Le message heureux comprenait des photos de son fils de 2 ans, Adler Lawrence Karp, qui est né en août 2019 et a passé quelque temps à l’USIN en raison de son avance de quatre semaines. L’un comprend une photo du nouveau grand frère tenant le bébé. Fishel dit qu’Adler n’en a jamais assez du bébé.

“Adler est un grand frère super (héros) et @jensenkarp et moi sommes ravis de l’avoir à la maison, en bonne santé et en sécurité, avec nous”, a-t-elle poursuivi. “De plus, Adler pense que mes outils de soins post-partum sont beaucoup plus amusants que moi.”

Fishel a annoncé la grossesse en mai dans une publication Instagram, qui a également marqué une étape importante pour son 40e anniversaire. “Je ne pourrais pas être plus reconnaissante d’entrer dans la quarantaine avec mon incroyable mari et mon fils, attendant avec impatience l’arrivée du petit garçon n° 2”, a-t-elle écrit.

L’heureux couple s’est marié en 2018. Karp est une personnalité de la radio et un producteur de télévision. Elle était auparavant mariée à Tim Belusko de 2013 à 2016. Fishel et Belusko n’ont pas eu d’enfants ensemble.