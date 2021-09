La star de Brentford admet que les fans d’Arsenal le “battront” pour le verdict impitoyable d’Arteta

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, estime qu’Arsenal est loin de tout type d’argenterie dans son état actuel sous Mikel Arteta.

Toney, 25 ans, a fait son premier pas dans la Premier League de sa carrière cette saison. De plus, la première occasion pour lui d’évaluer les différences avec le championnat est venue contre Arsenal.

Cependant, les abeilles nouvellement promues ont fait un travail relativement léger des artilleurs, gagner 2-0 lors de la soirée d’ouverture.

Les Gunners ont ensuite glissé en bas du tableau avec trois défaites et aucun but en trois matchs.

Pourtant, ils ont accueilli à nouveau Ben White et Thomas Partey à la suite de problèmes de COVID et de blessures. En tant que tels, ils battre Norwich 1-0 samedi pour leur première victoire.

Mais Toney, dont Brentford a cinq points jusqu’à présent cette saison, pense qu’Arsenal est dans une mauvaise passe.

“Les fans d’Arsenal vont me battre pour ça, mais vous voyez Arsenal en ce moment et ils ne sont pas les meilleurs”, a déclaré l’Anglais à Baller Talk.

« Il y avait une différence [between the Championship and the Premier League], ne vous méprenez pas. Mais ce n’était pas fou comme ça : si tu fais une erreur, ça va finir dans le fond du but.

« Je n’ai pas vraiment vu ça. Ils étaient bons pour garder le ballon, mais cela ne nous a pas vraiment affecté.

Toney n’a pas figuré sur la feuille de match lors de la première victoire de Brentford contre Arsenal, mais il s’est avéré influent.

Il a admis que le retour des fans peut avoir été un facteur dans une tempête parfaite pour les Bees cette nuit-là.

Mais néanmoins, il ne voit toujours aucun chemin vers les trophées pour Arteta avec son équipe dans sa forme actuelle.

Toney craint pour Arsenal

“Ils n’étaient pas aussi fous que je le pensais [they would be], a ajouté l’attaquant.

« Je ne sais pas si c’était [whether] ils n’étaient pas si bons ou nous étions juste excités car c’était notre premier match et c’était Arsenal et Premier League [and] toutes ces choses entrant dans l’image.

« Je ne les voyais tout simplement pas comme ils étaient. Tu avais l’habitude de regarder Arsenal et de penser [they were] fous et ils allaient gagner ce match, gagner ce match.

« Ces jours-ci, je ne les vois pas gagner de sitôt. »

Le prochain match d’Arsenal les verra affronter Burnley à Turf Moor, tandis que Brentford affrontera les Wolves à Molineux.

Mauvaise nouvelle pour Harry Kane, alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo visent le Golden Boot Award