La star de « Bridgerton » Phoebe Dynevor et Pete Davidson mettent fin à leur relation pour une simple raison

Le comédien de Saturday Night Live Pete Davidson et l’acteur de Bridgerton Phoebe Dynevor se sont séparés six mois après avoir commencé à sortir ensemble. Les deux ont même été vus ensemble à Wimbledon au début du mois dernier. Cependant, une source proche du couple a déclaré que leur relation s’était effondrée en raison de la distance physique entre les deux et de leurs horaires de travail chargés.

“La romance de Pete et Phoebe a été un véritable tourbillon et dès le début, ils étaient tous les deux totalement engagés. Mais avec le temps, il est devenu de plus en plus évident qu’il va être difficile de faire en sorte que cela fonctionne”, a déclaré une source au Sun ce week-end. . Dynevor, 26 ans, s’est occupé du tournage de la saison 2 de Bridgerton au Royaume-Uni, tandis que Davidson, 27 ans, se prépare pour la prochaine saison de SNL. Il a également commencé à travailler sur Meet Cute, un nouveau film avec Kaley Cuoco de The Flight Attendant.

Phoebe Dynavor et Pete Davidson à Wimbledon le 3 juillet. (Photo : Karwai Tang/WireImage/.)

Selon la source, le couple ne s’est pas revu depuis qu’il a quitté le Royaume-Uni en juillet, après Wimbledon. “De toute évidence, toutes les restrictions de voyage en raison de la pandémie n’ont pas aidé”, a déclaré la source au Sun. “Les gens ne peuvent pas simplement sauter dans des avions et faire le tour du monde quand ils le souhaitent. Cela a rendu tout plus difficile. C’était assez révélateur quand Phoebe s’est rendue en Croatie avec ses amis cette semaine plutôt que d’aller voir Pete en Amérique.”

Leur relation était “sauvage tant qu’elle a duré”, a déclaré la source, ajoutant qu’ils se souciaient vraiment l’un de l’autre. La distance leur a simplement imposé une « contrainte » qu’ils ne pouvaient pas surmonter. Leurs amis pensaient même qu’ils formaient un couple formidable. Les deux prévoient de rester amis, mais “à moins que quelque chose de radical ne change, leur relation ne se rétablira pas”.

Dynevor et Davidson auraient commencé à sortir ensemble en février, mais ils ont gardé leur relation à l’abri des regards indiscrets jusqu’en mars, lorsqu’un fan a déclaré à Stoke-on-Trent Live qu’elle les avait vus ensemble devant sa maison à Caverswall. Le point de vente a également publié une photo du fan avec Davidson. “Ils sont passés devant notre maison et nous les avons vus se tenir la main et s’embrasser”, a déclaré le fan.

Dans les semaines qui ont suivi ce rapport, Davidson et Dynevor ont été vus ensemble en Angleterre. Le plus proche de l’un ou l’autre d’entre eux est venu à parler de la relation en avril lorsque Davidson a déclaré lors d’un appel Zoom avec l’Université Marquette qu’il était avec son “béguin pour les célébrités”. Il n’a cependant pas mentionné Dynevor par son nom.

Début avril, une source a déclaré à Us Weekly que les deux essayaient de faire fonctionner une relation à distance, malgré l’océan qui les séparait. “Pete et Phoebe sont toujours aussi forts même s’ils ne peuvent pas physiquement passer du temps ensemble”, a déclaré la source à l’époque. “Ils restent en contact par SMS et FaceTime. Pour le moment, ils se concentrent uniquement sur leur travail… Ils ne cherchent pas à précipiter les choses.”

Dynevor est surtout connu pour avoir joué dans Bridgerton de Netflix en tant que Daphne Bridgerton. Bien que son intérêt amoureux joué par Rege Jean-Page ne sera pas dans la saison 2, Dynevour sera de retour la saison prochaine. Elle joue également dans le prochain biopic The Color Room, dans lequel elle incarne la céramiste Clarice Cliff. Quant à Davidson, il est sur SNL depuis 2014 et peut désormais être vu en salles dans The Suicide Squad.