La star de Brookside et Hollyoaks, Ray Quinn, s’est transformée et a une nouvelle carrière

Ray Quinn, 33 ans, a joué le rôle de l’extrémiste d’extrême droite Jonny Baxter à Hollyoaks (Photo: Lime Pictures)

Ray Quinn a l’air totalement différent maintenant par rapport à ses jours dans les séries dramatiques populaires Brookside et Hollyoaks.

L’acteur, qui est peut-être mieux connu pour avoir participé à The X Factor en 2006, a été photographié avec une coiffure beaucoup plus longue et une barbe.

Le joueur de 33 ans a partagé un instantané de son nouveau look sur Instagram, alors qu’il disait à ses abonnés qu’il espérait qu’ils passeraient tous un Noël de « patron ».

» Ça a l’air bien « , a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : » belle photo « .

Ray est devenu célèbre à Brookside, où il a joué Antony Murray pendant trois ans entre 2000 et 2003.

Après la conclusion de Brookside, il a continué à figurer dans un épisode du drame policier Merseybeat, avant d’auditionner pour The X Factor en 2006.

Il s’est rendu jusqu’en finale, perdant contre Leona Lewis, qui allait remporter le spectacle. Ray, cependant, a continué à poursuivre ses rêves, sortant un album l’année suivante.

En 2009, il participe à Dancing On Ice. En partenariat avec Maria Filipov, il remportera finalement la compétition – et le duo de danseurs le fera à nouveau en 2014 lors d’une série spéciale All-Stars de l’émission ITV.

Ray, 33 ans, a rejoint Hollyoaks en 2018, dans le rôle de l’extrémiste d’extrême droite Jonny Baxter, qui a radicalisé le pilier Ste Hay (Kieron Richardson).

Ray travaille maintenant aux côtés de Robin et Darren pour l’entreprise familiale de pose de tapis, et en avril, il a littéralement fait un voyage dans le passé tout en travaillant dans son nouveau travail de poseur de tapis, atterrissant à Brookside Close.

Ray est devenu célèbre sur Brookside (Photo: Channel 4)

Plus : Savons



Rejoignant ses frères pour aider à y poser des tapis, Ray a déclaré qu’il était « humble » de revenir à ses racines pour aider sa famille, après que le travail se soit tari au milieu de la pandémie.

Il a déclaré au Mirror: «Mon père a été monteur de tapis toute sa vie. Il a appris à mes frères comment le faire.

« Papa savait que j’allais aider Rob et m’a encouragé à le faire – mais a ri quand j’ai dit que j’avais levé mon premier outil. »

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();