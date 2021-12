La star de CBeebies « s’est sentie perdue » après avoir été limogée « pour une séance photo nue »

La présentatrice a déclaré qu’elle avait l’impression d’avoir «perdu son identité» (Photo: BBC)

La star de CBeebies, Sarah-Jane Honeywell, a parlé de son départ de l’émission de la BBC après avoir participé à une séance photo nue, affirmant qu’elle « se sentait perdue ».

Pendant une dizaine d’années, l’homme de 47 ans a présenté sur la chaîne de télévision, qui cible une population d’enfants.

Elle s’est retrouvée mêlée à la controverse en 2011, lorsqu’elle a participé à une séance photo où du Coke diète a été versé sur elle alors qu’elle portait un haut presque transparent, peu de temps avant de poser seins nus dans une publicité pour l’organisation de défense des droits des animaux Peta (People for le traitement éthique des animaux).

Selon Sarah-Jane, qui présente maintenant sur BBC Radio Lincolnshire, lorsque le diffuseur a été contacté pour commenter le moment qui a fait la une, ils ont déclaré qu’elle ne travaillait plus pour eux.

S’exprimant lors de l’émission de radio, elle a déclaré qu’elle ne pensait « bêtement » pas que la séance photo initiale de Diet Coke « était un gros problème », ajoutant: « Ce jour-là, ils étaient dans le journal The Sun ».

» J’ai téléphoné à certains de mes collègues, aucun d’entre eux n’a répondu, puis n’a pratiquement pas eu de nouvelles de la BBC « , a-t-elle déclaré.

Sarah-Jane affirme qu’elle n’a pas été contactée par la BBC après les séances photo (Photo : BBC)

Sarah-Jane a expliqué qu’entre-temps, Peta lui a demandé de participer à une séance photo pour eux, car elle est végétalienne, ce qui la verrait porter un soutien-gorge et un pantalon nude.

«Je ne suis pas vraiment politique. J’étais juste comme, oh ouais je vais le faire pour aider. Je n’ai pas été payé pour cela », a-t-elle déclaré.

«À la dernière minute, elle est allée me voir, si vous enlevez votre soutien-gorge, nous aurons plus de monde. Et j’ai juste pensé, tu sais quoi, je le ferai. Et parce que je n’avais pas vraiment eu de retour de l’autre photo du tout, j’étais comme, eh bien peut-être que ça va. Et puis ça n’allait pas.

Insistant sur le fait qu’elle couvrait ses seins avec ses mains sur la photo, Sarah-Jane a déclaré: « Les journaux sont allés à la BBC pour commentaires, et ils ont juste dit » vous ne travaillez plus pour nous « .

« Personne ne m’a téléphoné, et en fait, ils ne m’ont même pas retiré de l’antenne, car vous ne recevez pas de frais de répétition lorsque vous êtes un présentateur. »

Elle dit maintenant que la façon dont les événements se sont déroulés était une « bonne chose » (Photo : Andy Rain/EPA/Rex/Shutterstock)

La présentatrice a expliqué comment, malgré son départ de CBeebies, ses épisodes étaient toujours diffusés à la télévision par la suite.

Cependant, elle a déclaré que lorsque son ex avait parlé aux journaux de son expérience passée avec la drogue, elle avait été retirée des ondes et « retirée de l’histoire de CBeebies ».

«Ils ont juste arrêté toutes les répétitions, toute mention, n’importe quoi. Et savez-vous quoi, je comprends en quelque sorte pourquoi, mais j’aurais juste aimé qu’ils me parlent, parce que j’étais déjà propre et sobre quand je suis même allée sur la chaîne », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle « se sentait vraiment perdue » à la fin de son programme, déclarant: « J’avais l’impression d’avoir vraiment perdu mon identité, donc tout mon sens du but, mon identité, tout en moi ressemblait à il s’éloignait.

Plus : BBC



Expliquant qu’elle avait également rompu avec son partenaire récemment, elle a ajouté: » J’ai en quelque sorte perdu ma maison, mon travail et mon identité en l’espace de six mois. C’était vraiment bizarre, mais maintenant je pense que c’était une bonne chose. En fait, je sais que c’était une bonne chose.

En 2016, elle a épousé son partenaire, la star de Hollyoaks Ayden Callaghan, avec qui elle partage deux enfants.

La BBC a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par Metro.co.uk.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La star de CBeebies, Sarah-Jane Honeywell, recrée une photo aux seins nus qui l’a mise à la hache contre l’annulation de la culture



PLUS : Ed Sheeran admet que le bégaiement de son enfance l’a fait se sentir différent dans CBeebies Bedtime Stories





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();