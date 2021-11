Karolyn Grimes, l’un des derniers membres survivants de la distribution de It’s A Wonderful Life, a déclaré qu’elle serait intéressée à voir les autres aventures de la famille Bailey, 75 ans après la sortie du classique de vacances de Frank Capra dans les salles. Grimes aurait été impliqué dans une suite en 2013, mais cela ne s’est jamais concrétisé. It’s A Wonderful Life est sorti en salles en 1946 et est maintenant diffusé à la télévision chaque année par NBC.

« Je pense qu’une suite pourrait être amusante », a déclaré Grimes, 81 ans, au New York Daily News ce week-end. Elle a dit qu’une suite raconterait le « reste de l’histoire » de la famille de George Bailey. « Les enfants grandiraient et ils auraient des vies différentes. Je pense qu’il y a une histoire là-dedans », a-t-elle expliqué. Cependant, Grimes a déclaré qu’elle pourrait être « un peu longue dans la dent » pour participer elle-même au film.

C’est une vie merveilleuse met en vedette James Stewart dans le rôle de George Bailey, un homme qui a abandonné ses rêves personnels pour aider ses amis et sa famille dans la petite ville fictive de Bedford Falls, New York. Il envisage de se suicider jusqu’à ce qu’un ange gardien (Henry Travers) lui montre comment ses proches seraient pires sans lui. Bien que le film n’ait pas été un grand succès à sa sortie, il a été nominé pour cinq Oscars et est devenu un classique de Noël grâce à d’innombrables diffusions à la télévision alors qu’on pensait qu’il était dans le domaine public. Aujourd’hui, le film est distribué en vidéo domestique par Paramount Pictures et est facilement disponible sur 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray et DVD. Cette année, il sera diffusé sur NBC le samedi 4 décembre et le vendredi 24 décembre à 20 h HE.

En novembre 2013, Variety a annoncé qu’une suite, It’s a Wonderful Life: The Rest of the Story, était en préparation. Allen J. Schwalb de Star Partners finançait le projet et Grimes allait à nouveau jouer la fille de George. Le film se concentrerait sur le petit-fils de George, également nommé George, qui apprendra également à quoi ressemblerait le monde s’il n’était jamais né. Carol Coombs, 86 ans, et Jimmy Hawkins, 80 ans, ont également été approchés pour jouer dans la suite. Coombs et Hawkins ont joué le rôle de frères et sœurs à l’écran de Grimes dans le film original.

À l’époque, Grimes était également enthousiasmé par une idée de suite. « J’ai probablement lu près de 20 scripts au fil des ans suggérant une suite à It’s a Wonderful Life, mais aucun d’entre eux n’était bon », a-t-elle déclaré à Variety en 2013. « Le script de Bob Farnsworth et Martha Bolton était merveilleux, et Je voulais être impliqué dans sa version du film immédiatement. »

Cependant, le projet n’a jamais eu lieu, ne nous laissant que le classique original à savourer encore et encore. C’est une bonne chose, surtout pendant les périodes difficiles, selon Grimes. « Je pense que beaucoup de gens se tournent vers ce film pour leur donner de l’espoir et c’est un film qui touche la vie des gens », a-t-elle déclaré au Daily News. « C’est très positif, mais il y a aussi un sentiment de négativité dans le film. Mais tout le monde y survit et je pense que c’est un rappel des temps d’aujourd’hui que si nous avons de l’espoir et si nous essayons de faire la différence si nous donnons de nous-mêmes, Je pense que tout peut basculer. »

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une suite, le classique de Noël reçoit un peu des soins de traitement Ted Lasso de l’acteur Jason Sudeikis avec la deuxième lecture de la table virtuelle annuelle au profit du Ed Asner Family Center (TEAFC). Dans un communiqué de presse annoncé plus tôt ce mois-ci, Sudeikis dirigera un casting de stars comprenant Jean Smart, Rosario Dawson, Mark Hamill, Martin Sheen, Mandy Patinkin, George Wendt, Lou Diamond Phillips, Phil Lamarr, Ben Mankiewicz, Ron Funches, Ed Harris et plus encore le 5 décembre. Pour les billets, les commandites et les informations sur l’événement, visitez le site Web pour plus de détails et comment regarder.