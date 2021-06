La star de Chelsea Antonio Rudiger semble mordre l’as de Manchester United Paul Pogba lors du choc France-Allemagne à l’Euro 2020

in

La star de Chelsea, Antonio Rudiger, ne recule jamais devant les grands points de discussion et il était au centre de la controverse à l’Euro 2020 après avoir semblé mordre Paul Pogba dans la première moitié de l’affrontement de l’Allemagne contre la France.

Alors que les Bleus menaient 1-0 et semblaient bien prendre leur avance, cela devenait savoureux entre certains des joueurs sur le terrain.

Pogba semble avoir été mordu par Rudiger

Et le Français a clairement ressenti de la douleur

Rudiger, cependant, est peut-être allé trop loin dans un moment qui a été manqué par VAR à Munich.

Aux prises avec Pogba lors d’une remise en jeu, l’Allemand a lutté avec son adversaire, qui a aidé à créer l’open de France avec un changement de jeu exquis.

Alors qu’il attendait que le ballon arrive sur le terrain, Rudiger a ensuite rapproché sa tête de son rival de Premier League avant de sembler ronger le dos de Pogba, provoquant un cri de douleur.

L’as de France a protesté auprès du juge de touche à ce sujet, mais le jeu a repris peu de temps après, Rudiger n’ayant même pas eu la parole.

Pogba ne pouvait pas croire ce qui s’était passé

Ordinaire

S’exprimant sur ITV, Roy Keane l’a décrit comme: “Plus de grignotage qu’une bouchée.”

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

