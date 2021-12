La star de Chelsea appelle l’équipe à arrêter de se saboter avec des « erreurs »

Antonio Rudiger a appelé Chelsea à cesser de se saboter avec des erreurs défensives après sa victoire serrée sur Leeds samedi.

Le défenseur central allemand Rudiger a remporté deux penaltys pour les Bleus samedi, le deuxième permettant à Jorginho de marquer dans le temps additionnel pour un victoire tendue 3-2 en Premier League contre Leeds.

Jorginho a enterré les deux tirs au but de Chelsea pour sortir les hommes de Thomas Tuchel du pétrin et remettre leur candidature pour le titre de Premier League sur la bonne voie.

Chelsea est resté en contact avec les leaders de Manchester City en devançant Leeds et a également dépassé rapidement leur défaite 3-2 à West Ham.

« En termes de mentalité, nous avons égalé leur jeu, en termes de qualité, non, car les buts que nous avons encaissés étaient trop faciles », a déclaré Rudiger sur le site officiel du club de Chelsea.

« Ces jours-ci, nous concédons beaucoup de buts trop faciles et nous devons y remédier. Nous savons que nous devons améliorer les choses le plus rapidement possible.

«Nous faisons des erreurs stupides, nous nous punissons et donnons des buts. Ce n’est pas que les adversaires nous tuent ou nous surpassent.

« De toute évidence, nous manquons de joueurs, c’est clair, mais je ne cherche pas d’excuses.

« Nous avons une bonne équipe et c’est une chance pour les gens maintenant et tout le monde doit saisir sa chance.

« C’est fou que je me retrouve dans des positions comme celle-ci dans les dernières minutes contre (Manchester) United et j’étais là maintenant contre Leeds.

« Pour moi, il est important d’essayer d’aider l’équipe et de montrer qui je suis.

« Je me suis juste dit ‘d’accord, allons de l’avant car il n’y a rien à perdre’. »

Tuchel salue le combat de Rudiger

Raphinha a ouvert le score avec son propre penalty, seulement pour concéder un coup franc à Jorginho pour se convertir et mettre les Blues 2-1 après l’égalisation de Mason Mount.

L’attaquant adolescent Joe Gelhardt a tiré au niveau de Leeds dans les phases finales, laissant Chelsea regarder le canon d’une quatrième rencontre de haut niveau en six sans victoire.

Mais Rudiger a remporté ce coup de pied tardif pour que Jorginho se convertisse, laissant le patron Tuchel convenablement impressionné par l’attitude de ne jamais dire du défenseur allemand.

« Il a refusé d’accepter la défaite », a déclaré Tuchel.

« C’était nécessaire. Nous nous attendions à ce que ce soit un match intense pour Toni et Cesar Azpilicueta, en raison du style de défense unique de Leeds.

«Nous nous attendions à avoir des espaces pour ces deux joueurs. Ils nous ont laissé conduire là-bas, et les deux joueurs l’ont bien fait.

« Toni n’accepterait pas que nous perdions, et nous avons bien sûr eu la chance d’avoir le dernier penalty si tard. Mais nous avons fait tout notre possible pour renverser la vapeur.

