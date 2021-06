La star de Chelsea, Billy Gilmour, a dit de choisir Norwich plutôt que les Rangers pour une expérience en Premier League alors que Jamie O’Hara taquine Ally McCoist avec une autre pop au football écossais

in

Jamie O’Hara ne peut tout simplement pas résister à une fouille dans le football écossais, n’est-ce pas ?

Ses commentaires précédents vont de l’étiquetage de Bournemouth plus gros que des Rangers, de l’argument que Fulham remporterait la Premier League écossaise et du fait que les deux équipes Old Firm luttent pour leur survie s’ils étaient en Premier League.

.

Gilmour est un homme en demande suite à sa performance extraordinaire contre l’Angleterre

Le dernier sujet de débat, aux côtés des inconditionnels du Celtic et des Rangers Alan Brazil et Ally McCoist de tous, était l’avenir de la star de Chelsea et de l’Écosse, Billy Gilmour.

Norwich tente d’obtenir un prêt d’une saison pour le milieu de terrain de 20 ans, qui a impressionné lors du match nul 0-0 de l’armée tartan contre l’Angleterre à l’Euro 2020 avant d’être mis à l’écart par un test COVID positif.

Cependant, le Daily Record affirme que les Rangers pourraient essayer de ramener Gilmour à Ibrox pour la campagne 2021/22, après son départ de leur académie pour Stamford Bridge en 2017.

La légende du Gers McCoist a demandé à l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara où Gilmour devrait aller – et a obtenu la réponse qu’il attendait pleinement.

.

Gilmour a impressionné au plus haut niveau pour Chelsea mais aura du mal à entrer dans leur milieu de terrain étoilé pour le moment

O’Hara a déclaré : « Norwich ou les Rangers ? Je dirais Norwich pour le football de Premier League.

«Le football de Premier League est bien meilleur que quatre matchs décents par saison et se faire éliminer de la Ligue des champions.

“Norwich est meilleur que les Rangers pour Gilmour.”

Et McCoist a répondu : « J’ai posé la question en sachant exactement quelle était la réponse !