La star de Chelsea dénonce les comparaisons «inutiles» avec un homme «exceptionnel» de Man Utd

L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a critiqué les comparaisons “inutiles” faites entre lui et une arrivée à Manchester United.

Lukaku est revenu à Stamford Bridge le 12 août pour un montant record de 97,5 millions de livres sterling. Il a commencé son deuxième passage avec les Blues avec style, marquant 15 minutes après la victoire 2-0 contre Arsenal. Le tueur à gages belge cherchera à atteindre les deux chiffres au début de ce mandat après avoir réussi 30 buts en 2020-21.

Un joueur qui pourrait le rivaliser pour le prix Golden Boot de la Premier League est Cristiano Ronaldo. Comme Lukaku, l’attaquant portugais est revenu en Angleterre lors du mercato estival.

United l’a signé de la Juventus pour environ 23 millions d’euros (19,7 millions de livres sterling), 12 ans après avoir quitté Old Trafford pour Real Madrid.

Lors d’une conférence de presse alors qu’il était en mission internationale, des comparaisons ont été faites entre les deux stars. Mais Lukaku n’a pas tardé à les fermer en disant : « Ne me comparez jamais à Cristiano Ronaldo, jamais.

«Cristiano Ronaldo est, pour moi, dans le top trois des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je ne vais pas le classer du premier au troisième mais il est là-dedans.

“Ce qu’il a réalisé dans le football aujourd’hui pour les joueurs de ma génération est quelque chose d’exceptionnel.

« J’ai eu la chance de jouer contre lui en Italie et maintenant qu’il est de retour en Premier League, tout va bien pour le football anglais.

“Pour le reste, comparer les statistiques et tout ça, ça ne sert à rien.”

Ronaldo a été le seul joueur à battre Lukaku en Serie A la saison dernière. Il a marqué 29 buts en 33 apparitions, tandis que Lukaku a terminé sur 24 buts en 36.

Chelsea et United semblent prêts à participer à la course au titre cette saison après une récente absence. L’équipe de Thomas Tuchel a remporté la Ligue des champions en mai et a ajouté un attaquant de classe mondiale à Lukaku à ses rangs.

Les Red Devils, quant à eux, ont signé de véritables superstars Raphael Varane et Jadon Sancho en plus de Ronaldo.

United poursuit sa campagne en championnat en accueillant Newcastle le samedi 11 septembre. Chelsea affronte Aston Villa le même jour.

