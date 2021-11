La star de Chelsea Edouard Mendy fait exploser les médias pour la confusion de Benjamin Mendy

Des photos d’Edouard Mendy ont été utilisées dans des histoires à sensation relatives à Benjamin Mendy (Photo : .)

Edouard Mendy a dénoncé des sociétés de médias qui ont utilisé une photo de lui dans des articles sur le défenseur de Manchester City Benjamin Mendy.

Mendy, de City, a été inculpé mardi de deux chefs d’accusation supplémentaires de viol, après avoir déjà été inculpé de quatre chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle.

L’arrière gauche fait désormais face à six chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle concernant quatre plaignants âgés de plus de 16 ans.

L’international français est actuellement en détention provisoire au HMP Altcourse, à Liverpool, et sera jugé l’année prochaine.

Cependant, plusieurs organes de presse ont accidentellement publié des articles sur le cas du vainqueur de la Coupe du monde de 27 ans, ainsi que des images de l’international sénégalais et star du Real Madrid Ferland Mendy.

S’exprimant dans un message émouvant sur son compte Instagram mercredi soir, le stoppeur des Blues a fustigé les médias derrière les incidents, qu’il a qualifiés de « hautement symboliques ».

La star de Chelsea s’est rendue sur Instagram pour exprimer sa frustration (Photo: Instagram)

« Triste de voir qu’en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains, les Noirs n’ont ni nom ni visage distinct », a-t-il déclaré.

« Ces ‘erreurs’ de photos paraissent anecdotiques, mais c’est tout le contraire, elles sont hautement symboliques.

« Ce n’est pas si compliqué de différencier deux visages, surtout quand le maillot de football est d’une aide précieuse. »

Peu de temps après la publication, la star de Los Blancos Mendy s’est adressée à Twitter pour remercier l’ancienne star de Rennes de s’être exprimée.

« Merci Edouard Mendy ! Nous sommes en 2021 », a-t-il déclaré, suivi de trois emojis au visage triste.

‘ARRÊTER! Cela prendra du temps mais vous finirez par nous respecter ! Que cela vous plaise ou non », a-t-il ajouté.



