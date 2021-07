La star de Chelsea et de l’Italie Jorginho pourrait rivaliser avec Lionel Messi et Robert Lewandowski pour le Ballon d’Or après avoir remporté la Ligue des champions et l’Euro 2020

in

Cela fait un an pour Jorginho jusqu’à présent.

Début 2021, il était remplaçant inutilisé dans quatre des six derniers matches de Frank Lampard à la tête de Chelsea, mais Thomas Tuchel est ensuite arrivé à Stamford Bridge et tout a changé.

Jorginho a perdu sa place dans l’équipe de Chelsea vers la fin du règne de Lampard

Il était omniprésent dans le milieu de terrain de Tuchel aux côtés de N’Golo Kante, Matteo Kovacic ou Billy Gilmour.

Chelsea, qui était huitième lorsque Lampard a été limogé, a terminé la saison à la quatrième place, a atteint une finale de la FA Cup et a remporté un deuxième trophée de la Ligue des champions.

Jorginho a terminé la saison 2020/21 en tant que vainqueur de la Ligue des champions

Jorginho a joué un rôle essentiel dans la reprise de forme des Blues avec sa capacité à étouffer les attaques et à les lancer pour sa propre équipe.

Après avoir aidé Chelsea à la gloire de la Ligue des champions, le joueur de 29 ans a ensuite commencé chaque match de la course de l’Italie vers la victoire de l’Euro 2020.

Avec une médaille des vainqueurs de la Ligue des champions et de l’Euro 2020 en sa possession, il a été suggéré que Jorginho devrait être en lice pour le Ballon d’Or 2021.

Il fait cependant face à une rude concurrence, Lionel Messi remportant son premier grand honneur avec l’Argentine en battant le Brésil en finale de la Copa America, tandis que Robert Lewandowski du Bayern Munich a marqué 48 buts incroyables la saison dernière.

Messi a terminé meilleur buteur avec quatre buts alors que l’Argentine a remporté la Copa America

Lewandowski continue d’être une machine à buts alors qu’il a mené le Bayern Munich à un autre titre de Bundesliga la saison dernière

Le Ballon d’Or est généralement décerné aux attaquants ou aux meneurs de jeu, et non aux milieux défensifs comme lui.

“Avec Luka Modric qui l’a déjà gagné, surtout quand vous avez Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, nous avons peut-être vu un changement dans l’importance de certains joueurs dans d’autres parties du terrain”, a déclaré l’ancien attaquant de West Ham et de l’Angleterre Dean Ashton à talkSPORT.

Jorginho a prouvé que beaucoup de ses sceptiques avaient tort

“N’Golo Kante était définitivement sur la liste avant l’Euro 2020. Jorginho devrait l’être aussi.

“Que les personnes qui décident de le faire regardent aussi profondément que nécessaire pour comprendre à quel point Jorginho est bon, à quel point il est important pour Chelsea, à quel point il est important pour l’Italie, c’est une autre chose.

« Si vous regardez vraiment en profondeur Jorginho, il est si important.

“Ce qu’il fait réellement pour l’équipe, à la fois défensivement et offensivement, est tellement, tellement important et vital pour Chelsea et l’Italie en remportant des trophées.”