Le défenseur de Chelsea Malang Sarr est devenu une cible de transfert pour l’AC Milan à la suite de la blessure grave de Simon Kjaer, selon un rapport.

Milan a connu une belle saison jusqu’à présent, les Italiens étant deuxièmes de Serie A après 15 matchs. De plus, bien qu’ils n’aient pas marqué un seul point lors de leurs trois premiers matches de Ligue des champions, ils ont récupéré et peuvent encore faire les 16 derniers.

Le défenseur central international danois Kjaer a – comme lors des campagnes précédentes – été un facteur majeur.

Milan compte sur son leadership à l’arrière et il a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues avec les Rossoneri.

Cependant, la campagne a pris une tournure importante pour Kjaer et Milan lors des premières étapes de la victoire 3-0 de mercredi sur Gênes. Le défenseur n’a duré que quatre minutes, partant avec une blessure d’apparence inquiétante.

Il a ensuite voyagé pour des tests sur son genou gauche avec des béquilles. Ces scans ont confirmé qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer les lésions ligamentaires et il a été opéré vendredi.

En conséquence, il sera absent pendant un certain temps et Tuttosport a affirmé que l’arrière central de Chelsea Sarr était apparu sur le radar de Milan comme un remplaçant potentiel.

Le joueur de 22 ans a signé pour les Blues l’été dernier mais n’a pas encore fait sa marque à Stamford Bridge.

Alors qu’il a passé la saison dernière en prêt à Porto, il est resté à Londres cette saison. Pourtant, il est assis derrière Thiago Silva, Antonio Rudiger et Andreas Christensen dans l’ordre hiérarchique.

En tant que tel, des rapports ont déjà affirmé que Sarr pourrait être sur le point de sortir en janvier.

Cependant, ils se sont concentrés sur un transfert du Français vers le rival de la ville de Milan, l’Inter.

S’exprimant en septembre, le patron de Chelsea Thomas Tuchel a insisté que Sarr doit être prêt lorsque l’occasion pour lui d’intervenir se présente à Stamford Bridge.

Milan pourrait demander un transfert à Chelsea

Néanmoins, il pourrait encore être en route pour Milan. S’il déménageait là-bas, il suivrait le chemin emprunté par l’ancien homme de Chelsea, Fikayo Tomori, cet été.

L’entraîneur-chef de Milan Stefano Pioli a déclaré: « Si l’arrêt de Kjaer est long, nous aurons peut-être besoin d’une nouvelle signature. Mais nous ne voulons pas prendre juste pour prendre, mais seulement pour améliorer l’équipe.

Il a ajouté sur la blessure : « On l’a vécu avec un grand désespoir, on connaît les qualités du joueur et la profondeur de la personne.

« Sa présence dans l’équipe est très importante pour son charisme, sa personnalité et sa capacité à dire les choses au bon moment.

« Nous sommes très proches de Simon, nous sommes inquiets pour lui, mais aussi conscients que tout ira bien et qu’il surmontera ces difficultés car c’est une personne forte. »

Pendant ce temps, les liens de transfert avec un éloignement de Chelsea ont réapparu pour l’ailier Hakim Ziyech.