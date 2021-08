La star de Chelsea face à des questions de sortie potentielles Tuchel pour le transfert de l’équipe de choc

L’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a déclaré qu’il avait trouvé la décision du patron Thomas Tuchel de le laisser tomber en Ligue des champions la saison dernière difficile à prendre.

L’international américain a connu une carrière mitigée à Stamford Bridge après son transfert du Borussia Dortmund. En 2019/20, il est revenu du verrouillage du coronavirus sous une forme sensationnelle. Cependant, des problèmes de blessures tout au long de la première moitié de la saison dernière ont interrompu sa progression avant que Frank Lampard ne soit limogé.

Sous Tuchel, il a principalement fonctionné comme une option dangereuse depuis le banc. C’est-à-dire, à part un passage après la trêve internationale de mars où il a impressionné.

Mais après avoir marqué le premier match de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid, il n’a pas décroché un autre rôle de titulaire. au match retour.

Bien qu’il soit venu en tant que remplaçant et ait obtenu l’aide pour le but de Mason Mount, il a fait part au Daily Mail de sa frustration face à la décision de Tuchel.

“Il a toujours été intense, très compétitif, rien n’a vraiment changé”, a déclaré Pulisic à propos de son manager.

« Sans le bruit de la foule, vous pouvez l’entendre davantage, mais il ne le pense pas mal.

« C’était très dur. Je me sentais dans ma meilleure forme et être de retour sur le banc était extrêmement difficile. Quand on est en forme, on se sent bien et on a envie de continuer. »

Cependant, Pulisic a ajouté que les places de combat font partie intégrante du jeu à Chelsea.

“La compétition ici est féroce”, a déclaré le joueur de 22 ans. « Nous voulons gagner des titres.

« Il s’agit de garder la tête au bon endroit, donc si une opportunité se présente, vous pouvez toujours avoir un grand impact. »

Les contributions de Pulisic se sont finalement révélées vitales pour amener Chelsea à sa finale victorieuse de la Ligue des champions contre Manchester City en mai.

Pulisic lié à la sortie de Chelsea

Cependant, des articles du même journal en juin ont affirmé que Pulisic pourrait même quitter Stamford Bridge cet été.

Le Daily Mail a déclaré que l’Américain n’est pas quelqu’un que Chelsea se précipitera pour vendre. Mais sa frustration de ne pas décrocher un rôle de départ signifie que “la situation va dégénérer”.

De plus, Romelu Lukaku s’ajoutera aux rangs offensifs de Chelsea et deviendra l’attaquant titulaire pour pousser Tuchel vers une charge de titre en Premier League.

Quant à l’avenir de Pulisic, il a Hakim Ziyech, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Kai Havertz en compétition pour les places.

