La star de Chelsea insiste sur le fait que Tuchel a une solution parfaite pour le problème auquel Liverpool est également confronté

Le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalga a insisté sur le fait qu’il se sentait prêt à intervenir pour Edouard Mendy, lié à la Coupe d’Afrique des Nations.

Kepa est arrivé en tant que signature la plus chère des Blues à l’été 2018. Cependant, il n’a pas profité de la conduite la plus fluide à Stamford Bridge. Au milieu des doutes sur sa forme, Chelsea a fait venir Mendy en 2020.

L’international sénégalais s’est depuis avéré un premier choix dominant, renversant Kepa dans la hiérarchie.

Cependant, Mendy manquera une partie de la saison de Chelsea en hiver pour se rendre à la Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur de 29 ans rejoindra son compatriote Sadio Mane, de Liverpool.

Malgré le manque d’action de Kepa, il a prouvé l’option privilégiée du patron Thomas Tuchel pour les pénalités. En effet, il a remplacé Mendy pour le Triomphe de la Supercoupe de l’UEFA sur Villarreal aux tirs au but.

Il était également dans le but pour Victoire aux tirs au but mercredi en Coupe Carabao sur Southampton. En tant que tel, il a insisté sur le fait qu’il se sentait prêt à prendre le relais de Mendy de manière plus régulière.

« Eh bien, c’est dans deux mois. Bien sûr, nous savons que cela peut arriver et je serai prêt, mais nous avons beaucoup de matchs jusqu’à ce que nous commencions à y penser », a déclaré l’Espagnol au Evening Standard.

« Allons-y étape par étape et nous verrons ce qui se passe. S’il va à la Coupe d’Afrique, tout le meilleur et je serai prêt.

« Mais c’est encore un long chemin pour en arriver là. »

Tuchel a révélé après la victoire de la Super Coupe sur Villarreal que les analystes de Chelsea l’avaient convaincu de la capacité de Kepa à économiser des pénalités.

« J’ai toujours dit que j’essayais d’aider l’équipe de la meilleure des manières, mais je me sens vraiment bien aux tirs au but », a déclaré le gardien de but.

« Je me sens confiant. C’est un peu de chance, un peu de travail, un peu de tout mais je me sens vraiment bien.

Kepa confiant malgré son rôle à Chelsea

Kepa, dont le match précédent avant la victoire contre Southampton était également dans la Coupe Carabao, a admis qu’il n’était « pas si facile d’intervenir parfois ».

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il ressentait la « confiance » que Tuchel lui accorde.

Le match nul en quart de finale est probablement la prochaine fois que Kepa jouera pour Chelsea.

« Décembre et janvier ici sont tellement occupés, beaucoup de matchs, mais nous avons une équipe de grande qualité pour jouer chaque match avec une équipe solide », a-t-il déclaré.

« Nous sommes prêts à arriver en finale. Allons-y étape par étape, mais bien sûr, c’est dans notre esprit.

Pourtant, la prochaine tâche de Chelsea est une rencontre en Premier League avec Newcastle.

