La star de Chelsea Jorginho réagit au penalty gagnant pour envoyer l’Italie en finale de l’Euro 2020

Jorginho était l’homme le plus cool du stade mardi soir (Photo: .)

Jorginho a rappelé le moment où il a marqué le penalty gagnant contre l’Espagne qui a envoyé l’Italie en finale de l’Euro 2020.

Après 120 minutes d’action passionnante, les poids lourds européens ne pouvaient pas être séparés avec le concours allant aux tirs au but.

Avec Gianlugi Donnarumma effectuant un arrêt crucial pour nier Alvaro Morata, il appartenait à Jorginho de sceller la place de son pays en finale.

Et comme les fans de Chelsea se sont habitués à le voir, le milieu de terrain a trouvé le fond du filet de la manière la plus nonchalante, faisant rouler le ballon avec désinvolture tout en envoyant Unai Simon dans le mauvais sens.

« Quand vous prenez le coup, vous sentez ce poids tomber de vos épaules ! J’ai essayé d’oublier tout ce qui m’entourait, de me concentrer sur ce pour quoi je m’étais entraîné, de respirer profondément et de continuer », a déclaré Jorginho à Sky Sport Italia.



Jorginho a envoyé Simon dans le mauvais sens pour gagner la fusillade (Photo: .)

“C’était une lutte contre une grande équipe qui nous a fait courir si fort, nous savions que nous devions souffrir, mais nous avons cru jusqu’au bout et, à mon avis, méritions de gagner”.

L’Italie affrontera l’Angleterre ou le Danemark en finale dimanche avec Roberto Mancini impatient que son équipe se repose après une soirée épuisante contre les Espagnols.

«Nous n’avons pas fait tout ce qu’il fallait. Il y a encore un pas à faire”, a déclaré l’ancien patron de Manchester City.

«Maintenant, nous devons nous reposer parce que c’était vraiment très difficile.

«Je leur ai dit avant le match que ce serait notre match le plus difficile de la compétition, car lorsque vous disputez votre sixième match si rapidement avec tous les déplacements que nous avons dû faire, cela devient très fatiguant.

“Nous avons certainement eu du mal avec la possession du ballon par l’Espagne, nous avons eu quelques problèmes, mais nous voulions nous qualifier pour la finale.”

