La star de Chelsea Jorginho rejoint Leonardo Bonucci pour se moquer de l’Angleterre après le triomphe de l’Italie à l’Euro 2020

Les stars italiennes Jorginho et Leonardo Bonucci n’ont pas pu résister à se moquer de l’Angleterre (Photo: .)

Jorginho et Leonardo Bonucci n’ont pas perdu de temps à troller l’Angleterre après que l’Italie ait remporté les tirs au but pour remporter l’Euro 2020, le duo chantant fièrement “ça arrive Rome” lors des célébrations folles des visiteurs à Wembley.

Les Three Lions de Gareth Southgate ont pris un départ parfait alors que la volée de Luke Shaw a débloqué l’impasse après seulement une minute et 57 secondes, mais les hommes de Roberto Mancini ont égalisé l’effort brouillé de Bonucci au milieu de la seconde mi-temps pour porter la pièce maîtresse de dimanche à la prolongation.

Les deux équipes ne pouvaient toujours pas être séparées après 120 minutes épuisantes et l’Italie a assuré que la misérable attente de 55 ans de l’Angleterre pour l’argenterie majeure se poursuivait alors que Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka manquaient tous dans une fusillade acharnée.

Jordan Pickford avait semblé avoir ramené les hôtes dans le match après avoir refusé le penalty de Jorginho avec un superbe arrêt après avoir arrêté plus tôt Andrea Belotti à 12 mètres.



Le coup de pied décisif de Saka a été refusé par un Donnarumma inspiré (Photo: .)

Mais la frappe décisive de Saka a été repoussée par Gianluigi Donnarumma sur son côté gauche, assurant aux Italiens une deuxième couronne européenne après leur triomphe en 1968.

Bonucci est reparti avec le prix de l’homme du match après une autre performance inspirée aux côtés d’un autre vétéran de l’arrière central, Giorgio Chiellini, tandis que Donnarumma a été nommé joueur du tournoi.

Peu de temps après le coup de sifflet final, un Bonucci passionné a crié : « Ça arrive à Rome ! directement dans l’objectif d’une caméra à proximité, une référence claire au célèbre dicton anglais – dérivé de l’hymne de 1996 « Three Lions ».

Et le milieu de terrain de Chelsea Jorginho – dont le penalty a été brillamment sauvé par Jordan Henderson lors de la fusillade – a rejoint le défenseur de la Juventus pour se moquer des Anglais dans le vestiaire des visiteurs.

‘C’EST VENIR ROOOOOME!’ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿â???? Jorginho et Bonucci avec quelques livres de ménage pendant les célébrations de l’Italie pic.twitter.com/WOatne9xGG – Metro Sport (@Metro_Sport) 11 juillet 2021

Il y a eu de plus en plus d’appels pour que Jorginho fasse partie des nominés au Ballon d’Or après avoir remporté l’Euro et connu le succès en Ligue des champions au niveau des clubs avec Chelsea.

Mais le milieu de terrain a écarté les discussions sur les prix individuels dans son interview d’après-match avec beIN SPORTS et a souligné qu’il souhaitait plutôt se concentrer sur « profiter du moment » avec ses coéquipiers italiens.

“C’est incroyable, il est difficile de trouver les mots pour expliquer mes sentiments en ce moment parce que je suis tellement reconnaissant, je suis tellement, tellement, tellement heureux”, a-t-il déclaré.

“Cela a été un long chemin et avoir ce sentiment avec ce groupe, avec toutes ces personnes est tout simplement incroyable.”

Interrogé sur ses chances au Ballon d’Or, Jorginho a répondu : “Ah, prochaine question !

«Je ne veux pas parler de ça, je n’y pense pas. Je veux juste profiter de ce moment avec ces gars.

