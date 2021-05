La star de Chelsea Kai Havertz évalue sa première saison et défend Timo Werner ⋆ .

Kai Havertz a évalué sa première saison à Chelsea et a défendu Timo Werner (Photo: .)

Kai Havertz admet que sa première saison à Chelsea a été “ difficile ” mais insiste sur le fait qu’il y a plus à venir de lui et de son coéquipier allemand Timo Werner.

Le joueur de 21 ans, qui a effectué un transfert de 71 millions de livres sterling du Bayer Leverkusen l’été dernier, a marqué huit buts en 43 apparitions pour les Bleus.

La progression de Havertz a été entravée après avoir contracté un coronavirus l’année dernière, et Chelsea dit qu’il souffre de “ long Covid ” ces derniers mois.

Le milieu de terrain allemand a décrit sa première saison en Premier League comme “ difficile ” mais est convaincu que lui – et l’attaquant de Chelsea Werner – peuvent faire “ beaucoup mieux ” la saison prochaine.

Interrogé sur les défis de l’échange de ligues et de pays pendant une pandémie mondiale, Havertz a déclaré à Sky Sports: “ Pour être honnête, c’est très difficile. C’est un grand changement.

«C’est très difficile parce que vous jouez tous les trois jours et l’intensité ici est bien plus importante qu’en Allemagne, pour être honnête.

«Bien sûr, c’est un grand changement pour nous, mais pour moi, cela a toujours fait du bien d’avoir Timo à côté de moi parce que nous pouvons nous parler.

Havertz et Werner ont tous deux rejoint Chelsea depuis les clubs de Bundesliga l’été dernier (Photo: .)

«Nous étions tous les deux dans des situations très difficiles. Il a également été malchanceux cette saison. Mais je pense qu’en ce moment, pendant deux ou trois mois, nous jouons tous les deux très bien et j’espère que nous pourrons continuer comme ça.

«Je sais que ce fut une saison difficile pour moi, pas la meilleure de moi. Mais je savais qu’avant de venir, il faudrait quelques mois pour m’adapter à cette ligue, au pays, et depuis [the last] deux ou trois mois, je me sens très confiant.

«Je joue bien, je marque des buts, j’aide des buts et c’est ce que je veux faire. Bien sûr, ce n’était pas la meilleure saison, mais j’ai toujours hâte, étape par étape, de faire de mon mieux pour aider l’équipe.

“Je sais que je peux faire beaucoup mieux et j’espère que je ferai mieux la saison prochaine.”

Havertz espère aider Chelsea à terminer la saison en beauté, l’équipe de Thomas Tuchel affrontant Aston Villa le dernier jour de la saison avec une place parmi les quatre premières à gagner et rencontrant les champions de Premier League Manchester City en finale de la Ligue des champions.

