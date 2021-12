La star de Chelsea, Mason Mount, nomme son joueur de l’année en Premier League pour la saison jusqu’à présent

Mohamed Salah a déjà marqué 15 buts ce trimestre (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.)

La star de Chelsea, Mason Mount, a déclaré que l’as de Liverpool Mohamed Salah ouvre la voie pour être nommé joueur de l’année en Premier League avec la saison à mi-parcours.

Manchester City a porté son avance en tête du classement à huit points mercredi soir après la défaite 1-0 de Liverpool contre Leicester City 24 heures plus tôt.

Malgré la supériorité de City, c’est Salah qui est en tête du classement des buts avec 15 buts en 19 apparitions pour les Reds, ainsi que neuf passes décisives.

Et Mount pense que l’Egyptien est en passe d’être nommé joueur de l’année en Premier League.

Mount a distingué Salah (Photo de Craig Mercer/MB Media/.)

Interrogé par Amazon pour son artiste exceptionnel ce trimestre, Mount a déclaré: » Il y en a quelques-uns, je pense, que vous pouvez mettre là-bas, mais je pense que le nombre de buts qu’il marque, les passes décisives qu’il obtient, je pense que Mo Salah serait certainement Là-haut.

« C’est un gros, gros joueur qui se présente dans les grands matchs et marque de gros buts. Il place la barre très, très haut et je pense qu’en tant que joueur, vous voulez pouvoir le faire. Il met la barre très très haut en ce moment.

Salah a été nommé dans l’équipe égyptienne de la Coupe d’Afrique des Nations et pourrait manquer jusqu’à trois semaines de la saison en fonction des progrès de son pays dans le tournoi.

Sadio Mane sera également absent car il a été appelé pour le Sénégal.



