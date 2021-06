La star de Chelsea, Mason Mount, répond aux huées de l’Angleterre après l’impasse de l’Euro 2020 avec l’Écosse

L’Angleterre a été tenue dans une impasse sans but par l’Écosse dans le groupe D (Photo: .)

Mason Mount dit que les joueurs anglais doivent essayer d’ignorer les huées et se concentrer sur l’amélioration à la suite de leur décevant match nul et vierge contre l’Écosse à l’Euro 2020.

Les Three Lions ont battu la Croatie lors de leur match d’ouverture du Groupe D, mais ont produit une performance molle à leur retour à Wembley vendredi soir dernier, certains supporters se moquant des joueurs de Gareth Southgate alors qu’ils quittaient le terrain.

Cependant, la victoire sur la République tchèque mardi soir permettrait à l’Angleterre de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que leader de groupe et Mount espère continuer sa course dans l’équipe après avoir joué chaque minute de la campagne jusqu’à présent.

S’adressant au Daily Mirror avant le match, le milieu de terrain de Chelsea, 22 ans, a déclaré qu’il espérait rendre le pays “fier” à nouveau avec une solide performance et les trois points.



Mount pense que les joueurs anglais doivent se concentrer sur eux-mêmes (Photo: .)

“J’ai eu beaucoup de huées dans ma courte carrière, donc c’est évidemment de la part de fans à l’extérieur ou à domicile”, a-t-il déclaré.

“Nous nous concentrons sur nous-mêmes, comment nous pouvons nous améliorer, dans quels domaines de notre jeu nous pouvons faire mieux.

« La perfection que nous voulons va être difficile à améliorer. On se met la pression pour être parfait.

“Nous voulons rendre le pays fier et j’espère que nous pourrons le faire lors du prochain match.”



Mount a joué chaque minute de la campagne anglaise de l’Euro 2020 (Photo: .)

Vendredi, dans son interview d’après-match avec BBC Sport, Southgate a suggéré que l’Angleterre avait du mal avec la nature «frénétique» du jeu et le même mot a été utilisé par Mount pour décrire l’impasse.

“Nous savons ce que nous avons préparé”, a ajouté le jeune homme de Chelsea.

“Les fans veulent nous voir attaquer tout le temps mais parfois il faut gérer le jeu et garder le ballon.

“Le match contre l’Écosse était parfois frénétique et parfois, vous devez contrôler le ballon, construire la possession. Cela fait partie du football.



Rooney dit qu'”il n’y a pas besoin de huer” les joueurs anglais (Photo: .)

Dans sa chronique pour The Times, Wayne Rooney a critiqué les supporters qui ont décidé de huer au coup de sifflet final et a appelé à la “patience” avec la jeune équipe de Southgate.

«J’étais à Wembley avec mes deux plus vieux garçons pour regarder l’Angleterre faire match nul contre l’Écosse et à plein temps, je me suis levé et a applaudi les joueurs. Autour de nous, il y avait des fans qui huaient l’équipe », a déclaré le meilleur buteur de l’Angleterre.

“Cela m’a rappelé mon temps à jouer pour l’Angleterre, lorsque nous avons été moqués à plus d’une occasion – et je peux vous dire que cela n’a jamais aidé personne à mieux jouer, ni aidé l’équipe.

“Je pense que nous, en tant que pays et supporters de l’Angleterre, devons soutenir nos joueurs. Gareth Southgate et ses joueurs ne méritaient pas d’être hués vendredi.

«Je sais, à 100%, qu’ils donnent tout pour aider l’Angleterre à bien faire. Ces joueurs sont de jeunes garçons et je sais, de première main, à quel point il est difficile de porter ce maillot anglais et de partir en huée.

«Soyez patient avec eux. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et il y a encore une bonne opportunité pour l’Angleterre de faire quelque chose à l’Euro 2020, alors pourquoi rendre leur tâche plus difficile ?

« Boo n’améliorera personne. Les réactions excessives ne sont pas ce dont nous avons besoin.

‘La patience. Soutenons cette équipe et restons derrière eux. Il y a beaucoup de pression à jouer pour l’Angleterre. Il n’y a pas besoin de huer.

