La star de Chelsea Mateo Kovacic fait la prédiction de Billy Gilmour après l’impact de l’Euro 2020

Mateo Kovacic a fait l’éloge de son coéquipier de Chelsea Billy Gilmour (Photo: .)

Mateo Kovacic a pressenti Billy Gilmour pour qu’il devienne un joueur “excellent” et “important” pour Chelsea.

Gilmour, 20 ans, a produit une performance d’homme du match pour l’Écosse lors de leur récent match nul avec l’Angleterre à l’Euro 2020.

L’impasse de Wembley a donné aux Écossais un réel espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale des Championnats d’Europe pour la première fois, mais ils ont ensuite été battus par la Croatie dans un match que Gilmour a raté après avoir été testé positif au coronavirus.

Ce fut un coup dur pour l’Ecosse et le milieu de terrain de Gilmour et de la Croatie Kovacic admet qu’il était “triste” pour son coéquipier de Stamford Bridge.

Mais alors que l’Euro s’est mal terminé pour Gilmour, Kovacic pense que l’avenir est prometteur pour Gilmour, le poussant à s’imposer comme un joueur “important” à Chelsea au cours des prochaines années.

Gilmour a disputé 22 matches avec les Blues depuis qu’il s’est imposé dans l’équipe première en 2019.

Kovacic a déclaré: “Malheureusement, je n’ai pas eu la chance de jouer contre Billy, mais j’ai parlé avec lui au téléphone dès qu’il est apparu qu’il était positif.



Kovacic devait affronter Gilmour à l’Euro 2020 (Photo: .)

“Bien sûr, j’étais très triste à ce sujet car il se débrouille très bien et c’est mon coéquipier. Je me sentais triste pour lui.

« Il a fait une excellente saison et ses qualités ne peuvent même pas être remises en question. C’est encore un jeune joueur mais il a joué beaucoup de bons matches pour Chelsea et pour son équipe nationale.

“Il va certainement être l’un des meilleurs joueurs de Chelsea et un joueur important pour Chelsea dans un avenir proche.”

Kovacic, qui est à Stamford Bridge depuis 2018, a ajouté: “Je ne lui donne pas trop de conseils, mais nous parlons beaucoup. Je veux dire, nous sommes ensemble tous les jours dans notre club.

Plus : Chelsea FC



“J’ai vu les capacités de Billy depuis la première fois qu’il a commencé à s’entraîner avec la première équipe. Il peut devenir un très bon joueur, c’est donc à lui de travailler dur et de s’améliorer chaque jour.

“Je suis sûr qu’avec sa personnalité, il va le faire.”

Afin de garantir à Gilmour plus de temps de jeu, Chelsea envisage de le prêter au club de Premier League nouvellement promu Norwich City pour la campagne 2021-22.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();