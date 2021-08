La star de Chelsea met Tuchel directement après la confirmation du “contact” avec un nouveau prétendant

in

Un arrière latéral de Chelsea a adressé une nouvelle demande à Thomas Tuchel alors que la frustration grandit face à son manque de temps de jeu.

Le manager allemand a un nombre envieux d’options des deux côtés de la défense. Lors de la victoire 3-0 de samedi contre Crystal Palace, il a décidé d’utiliser Cesar Azpilicueta à l’arrière droit et Marcos Alonso sur le flanc opposé.

La décision a fonctionné car Azpilicueta a continué sa bonne forme et Alonso est entré sur la feuille de match avec un brillant coup franc.

Tuchel à gauche Ben Chilwell, Reece James et Emerson Palmieri sur le banc et ont amené les deux derniers en seconde période.

Malgré sa présence contre les Eagles, il semble qu’Emerson espère avoir plus de temps de jeu ce trimestre.

Il a joué 15 fois dans toutes les compétitions la saison dernière, bien que seulement deux de ces apparitions aient eu lieu en Premier League.

Parlant de sa situation, l’arrière gauche a déclaré à ESPN Brésil (via l’Express) : “Je sais que ce n’est pas facile, mais j’ai faim de jouer. Je veux jouer, je sais que je peux être sur le terrain, j’y ai déjà goûté.

« Alors, je ferai tout pour être sur le terrain. Bien sûr, il me reste encore deux ans de contrat avec Chelsea, qui est un grand club.

« J’ai déjà prouvé que je pouvais jouer ici, mais en même temps, je veux être sur le terrain. Je veux jouer, je veux me sentir important, comme je l’ai déjà ressenti.

“Je veux avoir le même sentiment que j’ai ressenti lorsque j’ai marqué le but contre l’Atletico Madrid, avoir le même sentiment lorsque j’ai gagné l’Euro.”

Le manque de temps de jeu d’Emerson lors de la campagne 2020/21 a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A. Napoli est un admirateur connu et on pense qu’il prépare un mouvement avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août.

La cible de West Ham, Pervis Estupinan, est également sur leur liste de souhaits, bien que l’équipe de David Moyes puisse les battre à sa signature.

De plus, une source de confiance, Fabrizio Romano, a révélé que l’équipe française de Lyon était “en contact” avec Chelsea au sujet de la signature d’Emerson lundi soir.

Emerson a ajouté : « Je vais vraiment choisir la meilleure option. Si c’est pour rester à Chelsea, si ça arrive à Naples ou à une autre équipe.

« J’ai encore 25 jours, pratiquement, pour réfléchir, pour pouvoir choisir le meilleur endroit, n’est-ce pas. Où ils me veulent vraiment, me veulent heureux, et où je vais choisir.

« Parce que j’ai 27 ans aujourd’hui, donc je suis à un âge où je pense être au sommet de mon âge de maturité, en tant que joueur, comme tout le reste. »

Pendant ce temps, l’ancien favori de Chelsea, Joe Cole, a pesé sur l’impact de la nouvelle signature Romelu Lukaku. Le joueur de 28 ans a rejoint Chelsea pour un montant énorme, estimé à environ 97,5 millions de livres sterling.

Il fournira à Tuchel une puissance de feu supplémentaire alors que les Blues chassent leur sixième titre en Premier League.

Parler de Lukaku, Cole a déclaré: «Lukaku n’est pas la dernière pièce du puzzle de Chelsea, mais c’est une pièce qui les met en lice pour le titre de Premier League cette saison.

« Le meilleur buteur de Chelsea en Premier League la saison dernière était Jorginho avec sept pénalités. Ce n’était donc pas difficile de déterminer où ils devaient s’améliorer.

