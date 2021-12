La star de Chelsea n’a pas encore donné suite aux appels de Granovskaia en laissant la porte de sortie «de rêve» entrouverte

Une star de Chelsea n’a pas encore donné suite aux appels de Marina Granovskaia à signer un nouveau contrat selon son agent, laissant la porte ouvert pour sa sortie « de rêve ».

Gagner le prix du « Club de l’année » lors de la cérémonie du Ballon d’Or cette semaine montre à quel point une position est forte le blues sont dedans. Ils ont un entraîneur de classe mondiale en Thomas Tuchel.

Et leur équipe regorge de talent. Bien qu’un certain nombre d’entre eux ne soient pas satisfaits de leur position.

Mason Mount, par exemple, aurait l’impression qu’il n’est pas traité comme le reste de ses pairs. Les pourparlers contractuels avec les défenseurs Antonio Rudiger et Andreas Christensen vacillent également.

Et maintenant, leur coéquipier Jorginho pourrait être un autre problème pour la hiérarchie de Stamford Bridge. Son contrat avec le club est en vigueur à l’été 2023.

Et Granovskaia a déjà clairement indiqué qu’elle souhaitait prolonger le contrat de l’international italien, selon son représentant Joao Santos.

Mais Santos a maintenant révélé qu’ils n’avaient pas encore eu de discussions.

Il a déclaré à TuttoMercatoWeb : « Nous avons encore un an et demi de contrat. Il n’a pas été question de renouveau, peut-être que nous le ferons plus tard.

Il se pourrait que Chelsea donne la priorité à d’autres discussions pour le moment, car plusieurs dates d’expiration sont à venir.

Cependant, Santos avait précédemment évoqué le désir de Jorginho de retourner en Italie. Et à 29 ans, la fenêtre pour que cela se produise se ferme.

« Il a un contrat avec Chelsea jusqu’en 2023. De toute évidence, ce serait un rêve pour lui de retourner en Italie, espérons-le après avoir remporté la Coupe du monde », a déclaré Santos plus tôt cette année.

« Nous devrons voir à quoi ressemble le marché dans quelques années et quelles sont les autres situations. »

Jorginho a été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe sous Tuchel. Mais le manager allemand sera impuissant si un nouvel accord ne peut être conclu.

Tottenham et Arsenal fermement en course pour attaquer la Serie A pour un attaquant mortel

La finition Ballon d’Or saluée

Le milieu de terrain a quitté Naples pour la Premier League en 2018 dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 50 millions de livres sterling.

Et une multitude de clubs de Serie A feraient sans aucun doute la queue s’il était disponible, avec sa troisième place au Ballon d’Or illustrant sa qualité.

Sur cette réalisation, Santos a ajouté : « Ballon d’Or ? Jorginho est venu derrière Messi et Lewandowski, deux incroyables meilleurs joueurs.

« Arriver devant CR7, Neymar et bien d’autres champions n’est certainement pas dénué de fierté et de satisfaction pour le travail accompli.

«Je l’aurais donné à Lewandowski, je pensais qu’il gagnerait. Mais Messi en a déjà remporté six, sa carrière mondiale a été évaluée et pas seulement l’année dernière. C’est un joueur indiscutable.

LIRE LA SUITE: La sélection de l’équipe de Tuchel inquiète Barcelone pour les raids de transfert de Chelsea