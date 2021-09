La star de Chelsea pressenti pour la sortie après avoir été réprimandée par Tuchel lors de la victoire en coupe

Une star de Chelsea est sur le point de sortir après avoir été réprimandée par Thomas Tuchel quelques minutes après la victoire aux tirs au but de la Coupe Carabao contre Aston Villa mercredi soir.

Ben Chilwell faisait son premier début de saison contre Villa à Stamford Bridge, ayant joué le second violon de Marcos Alonso jusqu’à présent ce trimestre. Cependant, Tuchel était hors de son siège dans les premières minutes du match, selon football.london, et s’est opposé à ce que Chilwell ait joué la “mauvaise” passe.

L’ancien homme de Leicester a été un joueur clé pour Tuchel au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Il était un omniprésent pour les Bleus en Ligue des Champions dès les quarts de finale et a commencé la finale comme Chelsea a battu Manchester City, son rival de Premier League, pour remporter le trophée en mai.

Chilwell faisait également partie de l’équipe anglaise de Gareth Southgate qui a atteint la finale de l’Euro 2020. Cependant, il n’a pas joué une seule minute pendant tout le tournoi.

On s’attendait à ce que le joueur de 24 ans soit à nouveau le premier choix lorsque la nouvelle campagne a commencé. Cependant, Tuchel a préféré l’Espagnol Alonso, qui est plus une menace offensive.

Alonso a débuté les cinq matches de championnat cette saison, les Blues étant actuellement en tête du classement.

Il a également disputé la victoire en Ligue des champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg la semaine dernière.

Lors de ces six matches, l’équipe de Tuchel n’a encaissé qu’un seul but. Alonso a également marqué un but et une passe décisive pendant cette période.

Chelsea pourrait maintenant décider d’essayer de tirer profit de Chilwell, qui leur a coûté 45 millions de livres sterling en août 2020.

Pendant ce temps, l’attaquant Robert Lewandowski ne pense pas qu’il doit jouer dans une autre ligue pour prouver son talent et semble heureux de voir sa carrière avec le Bayern Munich.

Le joueur de 33 ans en est maintenant à sa huitième saison avec les géants bavarois après avoir quitté le Borussia Dortmund à l’été 2014. Il a été un buteur constant pour les champions de Bundesliga, inscrivant 210 buts dans l’élite en 224 apparitions. L’international polonais a marqué 305 sur 336 sorties toutes compétitions confondues tout en en marquant 72 pour son équipe nationale.

celui de Cristiano Ronaldo et celui de Lionel Messi les chiffres des buts signifient que Lewandowski passe parfois sous le radar. Mais son record est comparable à celui de la plupart des meilleurs attaquants de l’histoire du sport.

Sans surprise, la star née à Varsovie a été appréciée par de nombreux clubs au fil des ans. Liverpool a été mentionné comme prétendant potentiel cet été et des rumeurs persistent selon lesquelles Jurgen Klopp ravivera son intérêt en 2022.

Le tacticien allemand connaît bien le tueur à gages pour avoir travaillé avec lui alors qu’il était aux commandes du Borussia Dortmund. Quelques experts ont exhorté l’ancien as de Lech Poznan à tenter sa chance dans une autre ligue, avec Chelsea pensait aussi être intéressé.

Mais le tireur d’élite prolifique a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter le navire. Et il est pleinement concentré à faire de son mieux pour ses employeurs actuels, tant au niveau national qu’en Europe.

« Je n’ai pas à faire mes preuves dans une autre ligue, a-t-il déclaré. «Et je peux rivaliser avec les meilleurs des autres ligues en Ligue des champions.

“Je suis concentré à 100% sur le Bayern Munich, je ne pense à rien d’autre qu’à mon équipe.”

