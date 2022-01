La star de Chelsea Romelu Lukaku abandonnée pour un match contre Liverpool après des commentaires controversés

La star de Chelsea Romelu Lukaku ne serait pas dans l’équipe de la journée pour la visite de Liverpool à Stamford Bridge dimanche après-midi.

Romelu Lukaku abandonné pour le match de Liverpool

Lukaku a abandonné les commentaires de Tuchel et Chelsea dans une récente interview

Lukaku ne participera pas au match de Chelsea contre Liverpool dimanche après-midi. L’attaquant a été impliqué dans une interview controversée plus tôt cette semaine où il semblait critiquer la tactique de Thomas Tuchel. Le Belge a en outre parlé de son amour pour l’Inter Milan et de son souhait de les rejoindre malgré son départ brutal plus tôt cette année.

David Ornstein a confirmé que l’attaquant avait été abandonné pour le match à Stamford Bridge.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a précédemment mentionné sa désapprobation des commentaires de Lukaku, déclarant que l’interview n’était « pas utile ».

Chelsea affrontera désormais Liverpool dans un match gagnant incontournable sans leur signature la plus chère de tous les temps. L’attaquant souffre de blessures depuis son retour à Stamford Bridge, mais il a inscrit deux buts lors de ses deux derniers matchs.

La mauvaise forme récente de Chelsea signifie qu’ils ont 11 points de retard sur les leaders de Manchester City. Liverpool n’a qu’un point de retard sur les Blues et les dépasserait avec une victoire cet après-midi.

Les commentaires de Lukaku énervent Thomas Tuchel

L’absence de Lukaku intervient alors qu’il critiquait la situation actuelle à Chelsea. Il a déclaré qu’il serait resté à l’Inter Milan si un nouveau contrat avait été proposé.

« S’il y avait eu l’offre d’un nouveau contrat de l’Inter l’été dernier comme je le voulais… nous ne ferions pas cette interview maintenant ici depuis Londres, mais tranquillement depuis Milan », a-t-il révélé.

Le joueur de 28 ans a constamment flirté avec l’Inter Milan tout au long de son interview et a également fait l’éloge de clubs tels que le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid. Les commentaires n’étaient pas ce que Chelsea avait espéré entendre.

Lukaku est revenu à Chelsea à l’été 2021 pour un montant de 115 millions d’euros. Il est devenu la signature la plus chère du club et lors de son adhésion, il a exprimé son amour pour l’équipe londonienne. Tuchel a confirmé que Lukaku ne quitterait pas le club dans la fenêtre de transfert de janvier.

On a demandé à Tuchel lors d’une conférence de presse comment Chelsea pourrait tirer le meilleur parti de Lukaku, ce à quoi le patron allemand a répondu : « S’entraîner, s’entraîner, jouer. S’entraîner, jouer, s’entraîner, dormir, bien manger, s’entraîner, jouer, dormir, bien manger, boire beaucoup d’eau, dormir, s’entraîner et ne pas donner d’interviews”

Photo principale

Intégrer à partir de .