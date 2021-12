La star de Chelsea Romelu Lukaku révèle qu’il a rejeté Man City, qu’il prévoyait de rejoindre le Real Madrid, Barcelone ou le Bayern Munich et qu’il serait toujours à l’Inter Milan s’il prolongeait son contrat alors que l’interview explosive se poursuit

Une autre interview controversée de Romelu Lukaku a été publiée avec d’autres commentaires sur Manchester City, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich.

Dans une interview explosive avec les médias italiens, réalisée il y a trois semaines mais dévoilée hier, l’attaquant de Chelsea s’est dit mécontent à Stamford Bridge et désireux de rejoindre l’Inter Milan.

L’interview de Lukaku a fait sensation

Vendredi, le patron des Blues Thomas Tuchel a admis qu’il n’était pas satisfait des commentaires du Belge – et maintenant il y a plus.

Lukaku a également révélé qu’il avait rejeté une offre plus élevée que celle de Chelsea de Manchester City en 2020, par fidélité à l’Inter Milan.

Le joueur de 28 ans insiste sur le fait que son plan initial était de signer un nouvel accord avec l’Inter avant de finalement rejoindre le Real Madrid, Barcelone ou le Bayern Munich – avec Chelsea pas initialement dans ses pensées.

« Quand j’étais à l’Inter, à la fin de la première année, j’ai refusé une offre de Manchester City qui était plus élevée que celle de Chelsea cet été », a déclaré Lukaku à Sky Italy.

« Je l’ai fait parce que cela ne faisait qu’un an, ce n’était pas le bon moment pour partir et je ne voulais pas. Je voulais faire quelque chose de bien pour l’Inter, car je dois dire que l’Inter a sauvé ma carrière dans une certaine mesure.

Lukaku a marqué 64 buts en 95 apparitions pour l’Inter

« J’étais dans un trou profond à Manchester United, les choses n’allaient pas bien. J’étais un gros investissement pour l’Inter mais nous avons fait de grandes choses ensemble.

« Donc, la deuxième année après avoir remporté le Scudetto, je suis allé parler aux chefs de club et j’ai demandé un nouveau contrat. Je l’ai fait parce que je me suis dit que j’avais 28 ans, ma famille se sent bien à Milan, j’y ai toujours mon appartement, ma mère et mon fils pourraient venir y vivre et nous nous y sentirions tous à l’aise.

« Mais ils ne voulaient pas prolonger mon contrat, la possibilité n’était pas là. C’était dur pour moi d’accepter, car dans ma tête je me disais que je pourrais faire quelques années de plus à Milan.

« À mon avis, il y a trois meilleures équipes absolues dans le football – le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich. Chaque joueur rêve de jouer un jour pour l’une de ces équipes. Alors j’ai pensé que si jamais j’avais cette possibilité, je signerais un nouveau contrat avec l’Inter et j’irais là-bas.

On pense que Lukaku gagne 210 000 £ par semaine à Chelsea et Man City lui en a offert plus en 2020

« Mais cela ne s’est pas produit, alors je me suis dit qu’il n’y avait qu’une seule équipe où je pouvais me voir – Chelsea. Je ne pensais pas y aller, mais à un moment donné, ils sont venus me chercher et j’ai demandé [Inter boss Simone] Inzaghi de partir.

« Le fait qu’ils n’aient pas essayé de me faire signer un

nouveau contrat me dérangeait un peu, ça me faisait même mal. Si l’Inter m’avait proposé un nouveau contrat, je serais resté à 100 %. Cela va sans dire.

« De plus, le fait que je n’avais rien gagné en Angleterre depuis huit ans là-bas m’a beaucoup dérangé. Il était donc difficile de refuser la chance de revenir ici avec l’équipe que je soutiens depuis que je suis enfant.

