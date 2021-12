La star de Chelsea, Sam Kerr, félicitée par Simon Jordan pour avoir fait face à un envahisseur de terrain « idiot »

Simon Jordan a fait l’éloge de la façon dont l’attaquant de Chelsea, Sam Kerr, a traité un envahisseur de terrain mercredi, mais, aux côtés de sa patronne Emma Hayes, a appelé à plus de protection pour les joueuses.

Un homme est entré sur le terrain dans une tentative apparente de prendre des selfies avec certains des joueurs de Chelsea et de la Juventus, avant que Kerr ne le pousse catégoriquement au sol.

.

Kerr a été condamnée pour son implication dans l’incident

Twitter/ @Bcoxy2012

La foule a applaudi alors que Kerr prenait les choses en main

Il y a eu des acclamations de la foule après l’incident, avant de huer l’arbitre pour avoir ensuite réservé Kerr pour son implication.

Jordan a félicité l’Australien d’avoir embarrassé le » idiot « , mais insiste sur le fait que les arbitres doivent protéger les joueurs dans ces situations, plutôt que de leur donner un carton jaune.

« Était-ce juste pour elle de s’impliquer ? Cela l’a mise en danger parce que nous ne savons pas avec quoi ces herberts courent sur le terrain et ce qu’ils ont pu lui faire.

Sam Kerr montrant un envahisseur de terrain la sortie. pic.twitter.com/TYrBKyAijZ – Tom Bellwood (@TomBellwood) 9 décembre 2021

«Évidemment, c’est un homme, il va être plus fort physiquement. S’il s’était retourné et l’avait clonée, elle aurait pu se blesser et nous ne le voulons évidemment pas.

« Sur le plan humain, je lui dis bravo, petite crétine qui court sur le terrain, c’est bien que tu le fasses.

« De toute évidence, la tragédie et la parodie sont qu’elle est réservée pour cela parce que, vraiment et vraiment, ce que le jeu devrait faire, c’est essayer de protéger les joueurs autant qu’ils le peuvent contre des situations impliquant des fans faisant irruption sur le terrain de jeu. »

getty

Hayes a déclaré que l’envahisseur de terrain aurait dû attendre la fin du match s’il voulait un selfie !

Hayes est d’accord avec Jordan et souhaite que tout le monde « fasse passer la protection des joueurs en premier ».

Elle a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi il n’a pas simplement attendu la fin – il aurait pu avoir une photo s’il en avait vraiment voulu une !

«Mais, blagues à part, vous devez penser à la sécurité des joueurs. Je pense que nous avons vu dans la croissance du jeu, il y a ce sentiment que les joueurs sont plus en demande.

« Donc, je pense que cela devrait nous rappeler à tous, à nos stades et à nos stewards, que nous devons faire passer la protection des joueurs en premier. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.